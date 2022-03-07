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Жизнь

Процесс формирования воспоминаний отследили у рыб-зебр

Американские ученые смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Исследователи в лабораторных условиях исследовали генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучать.

С помощью светового воздействия команда смогла проследить мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Согласно полученным результатам, тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить — более страшные откладываются в памяти дольше, пишет Lenta.ru. Исследователи считают, что полученные результаты позволяют лучше понять, почему травматичные моменты жизни сложнее проработать.

Результаты работы описаны в научном журнале Quanta.

Ранее ученые научились добывать из канализации полезные материалы для авиатехники.

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