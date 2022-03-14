Овсень малый. По каким приметам славяне предсказывали погоду на весну и лето

1. На Овсень малый капель «разыгралась» — значит, лето будет ясным и теплым.
2. Ясная погода 14 марта — значит, весь год будет теплым, а урожай пшеницы — богатым.
3. Солнце светит ярко 14 марта — к ранней весне.
4. Ветер дует с юга 14 марта — к дождливому лету.
5. Откуда ветер дует на Овсень, оттуда он будет дуть весной и летом.
6. На Овсень малый идет снег — значит, летом в лесу будет много грибов.
7. Северный ветер 14 марта предвещает большой урожай меда.
8. У порога много луж — тоже к обилию меда.
9. Курицы пьют воду из луж на Овсень малый — значит, весна начнется рано.
10. Метель 14 марта — к затяжной весне и плохому урожаю.
11. Грачи вернулись из теплых стран 14 марта — к быстрому уходу зимы и мокрому лету.