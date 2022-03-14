Овсень малый. По каким приметам славяне предсказывали погоду на весну и лето

Славянский праздник Овсень малый отмечают 14 марта. В этот день прародители предсказывали погоду на весну и лето. По каким приметам, — рассказываем в нашем материале.

1. На Овсень малый капель «разыгралась» — значит, лето будет ясным и теплым.

2. Ясная погода 14 марта — значит, весь год будет теплым, а урожай пшеницы — богатым.

3. Солнце светит ярко 14 марта — к ранней весне.

4. Ветер дует с юга 14 марта — к дождливому лету.

5. Откуда ветер дует на Овсень, оттуда он будет дуть весной и летом.

6. На Овсень малый идет снег — значит, летом в лесу будет много грибов.

7. Северный ветер 14 марта предвещает большой урожай меда.

8. У порога много луж — тоже к обилию меда.

9. Курицы пьют воду из луж на Овсень малый — значит, весна начнется рано.

10. Метель 14 марта — к затяжной весне и плохому урожаю.

11. Грачи вернулись из теплых стран 14 марта — к быстрому уходу зимы и мокрому лету.