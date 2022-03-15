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Народные приметы на День Федота. Что можно и категорически запрещено делать 15 марта

Народно-христианский праздник День Федота (или по-другому Ветры-вихровеи и Федот — снежный занос) отмечают 15 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Ветер. Ветрогенераторы.
Ветер. Ветрогенераторы.
СС0

День Федота: традиции и запреты

На Руси заметили, что 15 марта обычно дуют сильные ветры. Предки приговаривали: «Федот Ветронос — везде сует свой нос», «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает», «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

По поверью, в День Федота все подземные источники закипают и выливаются на землю. Из-за этого, считали люди, начинается оттепель. А если вместо потепления ударяли морозы, то прародители говорили: «Федот — да не тот».

Категорически запрещено на Ветры-вихровеи выходить на улицу. По легенде, дух ветров может уронить на человека дерево или сосульку и забрать его к себе навсегда.
Кроме того, 15 марта ни в коем случае нельзя покупать одежду и штопать носки. Так есть риск «зашить» свое счастье. А еще не следует покупать цветы: они способны забрать энергию домочадцев.

Ветер, метель.
Ветер, метель.
СС0

Народные приметы на День Федота

  • Ветер с метелью 15 марта — значит, трава нескоро взойдет.
  • Длинные сосульки свисают с крыш в День Федота — к затяжной весне.
  • Снегопад 15 марта — к скорому потеплению.
  • Птицы 15 марта беспокойные — жди усиления ветра.
  • Домашняя птица чистит перья на Ветры-вихровеи — к непогоде.
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