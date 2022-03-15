Народные приметы на День Федота. Что можно и категорически запрещено делать 15 марта

День Федота: традиции и запреты
На Руси заметили, что 15 марта обычно дуют сильные ветры. Предки приговаривали: «Федот Ветронос — везде сует свой нос», «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает», «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».
По поверью, в День Федота все подземные источники закипают и выливаются на землю. Из-за этого, считали люди, начинается оттепель. А если вместо потепления ударяли морозы, то прародители говорили: «Федот — да не тот».
Категорически запрещено на Ветры-вихровеи выходить на улицу. По легенде, дух ветров может уронить на человека дерево или сосульку и забрать его к себе навсегда.
Кроме того, 15 марта ни в коем случае нельзя покупать одежду и штопать носки. Так есть риск «зашить» свое счастье. А еще не следует покупать цветы: они способны забрать энергию домочадцев.
Народные приметы на День Федота
- Ветер с метелью 15 марта — значит, трава нескоро взойдет.
- Длинные сосульки свисают с крыш в День Федота — к затяжной весне.
- Снегопад 15 марта — к скорому потеплению.
- Птицы 15 марта беспокойные — жди усиления ветра.
- Домашняя птица чистит перья на Ветры-вихровеи — к непогоде.