Народные приметы на День Федота. Что можно и категорически запрещено делать 15 марта

Народно-христианский праздник День Федота (или по-другому Ветры-вихровеи и Федот — снежный занос) отмечают 15 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

День Федота: традиции и запреты

На Руси заметили, что 15 марта обычно дуют сильные ветры. Предки приговаривали: «Федот Ветронос — везде сует свой нос», «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает», «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

По поверью, в День Федота все подземные источники закипают и выливаются на землю. Из-за этого, считали люди, начинается оттепель. А если вместо потепления ударяли морозы, то прародители говорили: «Федот — да не тот».

Категорически запрещено на Ветры-вихровеи выходить на улицу. По легенде, дух ветров может уронить на человека дерево или сосульку и забрать его к себе навсегда.

Кроме того, 15 марта ни в коем случае нельзя покупать одежду и штопать носки. Так есть риск «зашить» свое счастье. А еще не следует покупать цветы: они способны забрать энергию домочадцев.

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Народные приметы на День Федота