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Жизнь

День Прокопа Дорогорушителя. Почему 12 марта надо пристально наблюдать за вербой

Народно-христианский праздник День Прокопа Дорогорушителя (или, по-другому, Прокопий, Прокоп и Прокоп Перезимний) отмечают 12 марта. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.
1
Снег «убежал»: главные традиции на Прокопа Перезимнего

В День Прокопа Дорогорушителя, заметили предки, наступает «настоящая» весна, и зимние дороги перестают существовать. Люди приговаривали: «Прокоп Зимний дорогу откопает, а Прокоп Перезимний порушит», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».

На Прокопа было принято охотиться в лесу.
У охотников были приметы: если заяц перебежит дорогу, то жди неудачи, а если путь перейдет собака, то беды не будет.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Также крестьяне 12 марта пристально наблюдали за вербой. По легенде, если ее почки распускаются с макушки, то сеять надо раньше. Тогда и урожай, считается, будет богаче.
А вот, коли верба не спешит пушиться на макушке, хорошим будет второй посев.

2
«Прислушивайся и не ругай»: запреты в День Прокопа Дорогорушителя

Перед выездом со двора прародители 12 марта «прислушивались» к дороге: мол, надежна ли. Внимательно пращуры слушали и капель: по поверью, если она обильная, то в долгий путь отправляться не следует.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
vk.com/barneos22

Категорически запрещено в День Прокопа Дорогорушителя кричать, ссориться и ругаться. В противном случае есть риск навлечь беду на семью.

3
Ветер дует с юга: народные приметы на Прокопа Перезимнего
  • На Прокопа Перезимнего ветер дует с юга — значит, лето будет жарким.
  • Грачи летят к гнездам 12 марта — будет богатым урожай.
  • Дождь льет как из ведра 12 марта — к частым ливням летом.
  • Сильная капель в День Прокопа Дорогорушителя — значит, не следует в долгий путь собираться.
  • Свиньи чешутся — к теплу.
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