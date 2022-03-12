День Прокопа Дорогорушителя. Почему 12 марта надо пристально наблюдать за вербой

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Снег «убежал»: главные традиции на Прокопа Перезимнего

В День Прокопа Дорогорушителя, заметили предки, наступает «настоящая» весна, и зимние дороги перестают существовать. Люди приговаривали: «Прокоп Зимний дорогу откопает, а Прокоп Перезимний порушит», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».

На Прокопа было принято охотиться в лесу.

У охотников были приметы: если заяц перебежит дорогу, то жди неудачи, а если путь перейдет собака, то беды не будет.

Продажа вербы в Барнауле. Анна Зайкова.

Также крестьяне 12 марта пристально наблюдали за вербой. По легенде, если ее почки распускаются с макушки, то сеять надо раньше. Тогда и урожай, считается, будет богаче.

А вот, коли верба не спешит пушиться на макушке, хорошим будет второй посев.