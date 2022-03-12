День Прокопа Дорогорушителя. Почему 12 марта надо пристально наблюдать за вербой

В День Прокопа Дорогорушителя, заметили предки, наступает «настоящая» весна, и зимние дороги перестают существовать. Люди приговаривали: «Прокоп Зимний дорогу откопает, а Прокоп Перезимний порушит», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз», «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».
На Прокопа было принято охотиться в лесу.
У охотников были приметы: если заяц перебежит дорогу, то жди неудачи, а если путь перейдет собака, то беды не будет.
Также крестьяне 12 марта пристально наблюдали за вербой. По легенде, если ее почки распускаются с макушки, то сеять надо раньше. Тогда и урожай, считается, будет богаче.
А вот, коли верба не спешит пушиться на макушке, хорошим будет второй посев.
Перед выездом со двора прародители 12 марта «прислушивались» к дороге: мол, надежна ли. Внимательно пращуры слушали и капель: по поверью, если она обильная, то в долгий путь отправляться не следует.
Категорически запрещено в День Прокопа Дорогорушителя кричать, ссориться и ругаться. В противном случае есть риск навлечь беду на семью.
- На Прокопа Перезимнего ветер дует с юга — значит, лето будет жарким.
- Грачи летят к гнездам 12 марта — будет богатым урожай.
- Дождь льет как из ведра 12 марта — к частым ливням летом.
- Сильная капель в День Прокопа Дорогорушителя — значит, не следует в долгий путь собираться.
- Свиньи чешутся — к теплу.