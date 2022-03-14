Народные приметы на День Евдокии и Авдотьи: что можно и ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Народно-христианский праздник День Евдокии Свистуньи и Авдотьи Весновки отмечают 14 марта. Какие традиции и запреты в эту дату соблюдали предки — в материале altapress.ru.

Что можно и категорически запрещено делать в День Евдокии и Авдотьи

По старому стилю День Евдокии и Авдотьи праздновали 1 марта. Прародители проводили торжественные и веселые гулянья, а еще приговаривали: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летечко!»

Крестьяне 14 марта всерьез задумывались о будущем урожае, потому что в эту дату заканчивались сроки зимнего найма и начинались весенние наймы.

У гусятников в День Евдокии и Авдотьи начинались разговоры о гусиной охоте. Кроме того, они определялись, когда пускать гусей на бой.

Для 14 марта существует множество примет. К примеру: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое», «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом», «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

Покупки. СС0

Категорически запрещено в День Евдокии и Авдотьи совершать крупные покупки. Считается, что так вещи быстро станут «негодными». Кроме того, не следует мыть пол в детской комнате. В противном случае есть риск навлечь на ребенка болезнь.

Народные приметы 14 марта