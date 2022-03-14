14 марта -15°C
﻿
Жизнь

Народные приметы на День Евдокии и Авдотьи: что можно и ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Народно-христианский праздник День Евдокии Свистуньи и Авдотьи Весновки отмечают 14 марта. Какие традиции и запреты в эту дату соблюдали предки — в материале altapress.ru.

Потепление. Весна.
Потепление. Весна.
altapress.ru

Что можно и категорически запрещено делать в День Евдокии и Авдотьи

По старому стилю День Евдокии и Авдотьи праздновали 1 марта. Прародители проводили торжественные и веселые гулянья, а еще приговаривали: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летечко!»

Крестьяне 14 марта всерьез задумывались о будущем урожае, потому что в эту дату заканчивались сроки зимнего найма и начинались весенние наймы.

У гусятников в День Евдокии и Авдотьи начинались разговоры о гусиной охоте. Кроме того, они определялись, когда пускать гусей на бой.

Для 14 марта существует множество примет. К примеру: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое», «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом», «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

Покупки.
Покупки.
СС0

Категорически запрещено в День Евдокии и Авдотьи совершать крупные покупки. Считается, что так вещи быстро станут «негодными». Кроме того, не следует мыть пол в детской комнате. В противном случае есть риск навлечь на ребенка болезнь.

Народные приметы 14 марта

  • Ясная погода 14 марта — к богатому урожаю пшеницы.
  • В День Евдокии и Авдотьи льет дождь — лето будет мокрым.
  • Метель 14 марта — к затяжной весне и неурожаю.
  • Лужи у порога 14 марта — пчеловоды в меду «купаться» будут.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость