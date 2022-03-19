Народные приметы 19 марта: что можно и категорически запрещено делать в Константинов день

Традиции и запреты в Константинов день
Предки в Константинов день вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода.
Кстати, на Руси колодцы ценили и считали их источником самой целебной воды. Люди приговаривали: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».
Существовали и поверья: «Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет»; «Если в колодец бросить мох — дождь пойдет».
А еще на Константина прародители наблюдали за птицами и говорили, что 19 марта всегда прилетает белый аист. А вот ласточка, заметили они, может задержаться в пути. Ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну.
Вот еще одна примета: если дятел стучит по дереву 19 марта, то будут холода долгими.
Категорически запрещено в Константинов день доедать ужин. Остатки еды пращуры высыпали в колодец. Так они передавали гостинец родственникам и друзьям. Кроме того, нельзя 18 марта ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать.
Беременным также не следует подходить к колодцу.
Народные приметы на Константинов день
- Мороз 19 марта — к теплой весне и засушливому лету.
- Лед тонет в реках на Константина — к скудному урожаю.
- Дятел стучит в лесу 19 марта — значит, холода продлятся долго.
- Снег идет целый день 19 марта — жди снега.