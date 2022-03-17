Народные приметы на День Герасима Грачевника. Что можно и категорически запрещено делать 17 марта

День Герасима Грачевника (или, по-другому, Грачевники, День изгнания кикиморы) отмечают в народе 17 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в День Герасима Грачевника

В День Герасима Грачевника, заметили предки, грачи прилетают с юга. Так что крестьяне 17 марта использовали этих птиц как «календарь»: по легенде, если грачи сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Грачевники хозяйки традиционно пекли грачей из теста и угощали ими детей. И, кстати, грач считается птицей-работягой, поэтому рожденные в его праздник отличаются трудолюбием и хозяйственностью.

А еще, по поверью, грачи способны изгнать из дома и со двора нечисть. Поэтому крестьяне 17 марта обязательно приглашали в жилье знахаря. Он осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры.

Вот только кикимора все равно могла вернуться осенью — после отлета грачей в теплые края.

Печенье. Тесто. СС0

Кроме того, в День Герасима Грачевника люди мастерили скворечники и готовили печенье в виде птиц. Также девушки гадали на замужество.

Категорически запрещено в День изгнания кикиморы надевать новую обувь. В противном случае есть риск, что сильно заболит шея. Также не следует идти к стоматологу.

Народные приметы на День Герасима Грачевника