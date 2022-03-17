День Даниила Московского. Что известно о святом и где покоятся его мощи

День памяти благоверного князя Даниила Московского отмечают 17 марта. Интересные факты о святом — в материале altapress.ru.

Кто такой Даниил Московский и что о нем известно

Благоверный князь Даниил Московский — младший сын Александра Невского. Перед своей кончиной в 1303 году он последовал примеру отца, принял иноческий чин и схиму, а также по глубокому смирению завещал совершить погребение на братском кладбище (на территории Московского Даниловского монастыря).

Честные мощи святого находились под спудом (в скрытом месте. — Прим. ред.) почти 350 лет. И все это время князь напоминал о себе и о месте своего погребения.

Так, в правление Иоанна III святой Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю: «Се убо сам всячески себе утешаеши, мене же почто забвению предал еси, но обаче аще он забвенна мя имать, Бог же мой несть мене забыл никогдаже».

Узнав об этом, великий князь повелел служить соборные панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин усопших.

Свечи. Молитва. СС0

Где хранятся мощи Даниила Московского

В 1652 году царь Алексей Михайлович совершил торжественное открытие мощей святого. Патриарх Никон с собором епископов с царем и его придворным открыли могилу благоверного князя и обрели честные мощи нетленными. Тогда среди собравшегося там многочисленного народа произошло немало чудесных исцелений.

Мощи тожественно перенесли в монастырский храм в честь святых отцов Семи Вселенских Соборов. Их положили в специально приготовленную деревянную гробницу напротив правого клироса. В результате благоверного князя Даниила Московского причислили к лику святых.