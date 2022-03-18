День Конона Огородника. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 18 марта

День Конона Огородника. Главные традиции и запреты
В День Конона Огородника люди традиционно замачивали семена овощей для последующей высадки. Кроме того, с 18 марта было принято копать огород и удобрять грядки.
Предки на Страдника приговаривали: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез», «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».
В День Конона Страдника крестьяне выкапывали в земле три лунки, чтобы избежать мошек, червей и засухи в огороде. Отметим, что возделывать почву прародители старались даже в плохую погоду. Родители учили детей: «Хотя бы в День Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».
На Руси 18 марта пользовались и особыми приметами на погоду. Вот одна из них: коли на улице солнечно, то летом града можно не бояться.
Категорически запрещено на Градаря работать по дереву. При этом любой другой труд приветствуется.
Народные приметы на День Конона Огородника
- Грачи гнездятся уже 18 марта — значит, через 20 дней можно начинать полевые работы.
- Ясная погода стоит 18 марта — значит, летом не будет града.
- Если босыми ногами в День Конона Огородника навоз топтать, то ноги болеть не будут.
- Трясогузки прилетели 18 марта — к теплой весне.