18 марта
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Жизнь

День Конона Огородника. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 18 марта

День Конона Огородника отмечают 18 марта. По-другому этот народно-христианский праздник называют Оградник, Градарь и День Конона Страдника и Страдник. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Огород, рассада, грядки.
Огород, рассада, грядки.
СС0

День Конона Огородника. Главные традиции и запреты

В День Конона Огородника люди традиционно замачивали семена овощей для последующей высадки. Кроме того, с 18 марта было принято копать огород и удобрять грядки.

Предки на Страдника приговаривали: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез», «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».

В День Конона Страдника крестьяне выкапывали в земле три лунки, чтобы избежать мошек, червей и засухи в огороде. Отметим, что возделывать почву прародители старались даже в плохую погоду. Родители учили детей: «Хотя бы в День Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».

На Руси 18 марта пользовались и особыми приметами на погоду. Вот одна из них: коли на улице солнечно, то летом града можно не бояться.

Огород, рассада, грядки.
Огород, рассада, грядки.
СС0

Категорически запрещено на Градаря работать по дереву. При этом любой другой труд приветствуется.

Народные приметы на День Конона Огородника

  • Грачи гнездятся уже 18 марта — значит, через 20 дней можно начинать полевые работы.
  • Ясная погода стоит 18 марта — значит, летом не будет града.
  • Если босыми ногами в День Конона Огородника навоз топтать, то ноги болеть не будут.
  • Трясогузки прилетели 18 марта — к теплой весне.
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