Народные приметы на Сороки. Что обязательно нужно сделать 22 марта

Что можно и категорически запрещено делать на Сороки
Жители Руси считали 22 марта днем второй встречи весны и одним из самых больших праздников в году. Крестьяне приговаривали: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».
Кстати, предвестниками весны считали жаворонков, поэтому хозяйки на Сорок сороков готовили печенье в виде птиц (как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников).
А подавать угощение было принято со словами: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели».
На Сороки прародители также наблюдали за погодой: если 22 марта тепло, то такая погода продержится еще 40 дней; а вот теплый ветер сулит дождливое лето; первый гром в праздник предвещает голодный год, мороз же — богатый урожай.
Категорически запрещено на Сороки качаться на качелях. Это может привести к несчастью.
Народные приметы на Сороки
- Солнце в кругах 22 марта — к богатому урожаю.
- Синица на Сороки запела — к теплу.
- Вечер 22 марта теплый — будет лето ненастным.
- Ласточки прилетели на Сорок сороков — к урожайному году.