Народные приметы на Сороки. Что обязательно нужно сделать 22 марта

Народный праздник Сороки (или, по-другому, Сорок сороков) отмечают 22 марта. Рассказываем, какие традиции соблюдали предки в эту дату.

Что можно и категорически запрещено делать на Сороки

Жители Руси считали 22 марта днем второй встречи весны и одним из самых больших праздников в году. Крестьяне приговаривали: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

Кстати, предвестниками весны считали жаворонков, поэтому хозяйки на Сорок сороков готовили печенье в виде птиц (как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников).

А подавать угощение было принято со словами: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели».

На Сороки прародители также наблюдали за погодой: если 22 марта тепло, то такая погода продержится еще 40 дней; а вот теплый ветер сулит дождливое лето; первый гром в праздник предвещает голодный год, мороз же — богатый урожай.

Пустующие качели. pixabay.com

Категорически запрещено на Сороки качаться на качелях. Это может привести к несчастью.

Народные приметы на Сороки