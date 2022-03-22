22 марта
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Жизнь

Народные приметы на Сороки. Что обязательно нужно сделать 22 марта

Народный праздник Сороки (или, по-другому, Сорок сороков) отмечают 22 марта. Рассказываем, какие традиции соблюдали предки в эту дату.

Полевой жаворонок.
Полевой жаворонок.
Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Что можно и категорически запрещено делать на Сороки

Жители Руси считали 22 марта днем второй встречи весны и одним из самых больших праздников в году. Крестьяне приговаривали: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

Кстати, предвестниками весны считали жаворонков, поэтому хозяйки на Сорок сороков готовили печенье в виде птиц (как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников).
А подавать угощение было принято со словами: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели».

На Сороки прародители также наблюдали за погодой: если 22 марта тепло, то такая погода продержится еще 40 дней; а вот теплый ветер сулит дождливое лето; первый гром в праздник предвещает голодный год, мороз же — богатый урожай.

Пустующие качели.
Пустующие качели.
pixabay.com

Категорически запрещено на Сороки качаться на качелях. Это может привести к несчастью.

Народные приметы на Сороки

  • Солнце в кругах 22 марта — к богатому урожаю.
  • Синица на Сороки запела — к теплу.
  • Вечер 22 марта теплый — будет лето ненастным.
  • Ласточки прилетели на Сорок сороков — к урожайному году.
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