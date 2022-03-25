25 марта
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Жизнь

Народные приметы на Феофанов день. Что можно и категорически запрещено делать 25 марта

Народно-христианский праздник Феофанов день, или Феофан, отмечают 25 марта. Главные традиции и запреты этой даты — в нашем материале.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Феофанов день

В Феофанов день предки традиционно выходили на улицу, чтобы «встретить» весну. По поверью, к 25 марта полностью сходит снег и оттаивает почва.

Особое внимание прародители на Феофана уделяли лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если в праздник животное захворает, то лето будет несчастливым и плохим на урожай. Да и сама лошадь, заболевшая 25 марта, может долго страдать от недуга.

Для защиты от сглаза лошадей на Феофана водили к роднику и поили «серебряной» водой (примечательно, что в нее клали монету или кольцо).

С лошадьми 25 марта были связаны несколько примет и поговорок. Вот одна из них: «У хорошего хозяина нет плохой лошади». Кроме того, люди подмечали: если конь трясет головой и закидывает ее кверху, то жди радостной встречи.

Жители Руси в Феофанов день обязательно наблюдали за погодой. Они заметили, что туман предвещает хороший урожай овса и льна.

Масличный лен.
Масличный лен.
www.pexels.com/ru-ru/

Категорически запрещено 25 марта сквернословить, ругаться и думать о дурном. Не следует и долго спать.

Народные приметы 25 марта

  • Туман в Феофанов день — к хорошему урожаю льна и овса.
  • Покормить птиц семенами льна 25 марта — к хорошему урожаю.
  • Если лед тонет 25 марта — урожая не видать.
  • Вороны садятся на землю или в снег — к потеплению.
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