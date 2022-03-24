Ефимов день. Что можно и категорически запрещено делать 24 марта

Традиции и запреты в Ефимов день
Прародители были уверены, что 24 марта начинается движение сока в березах.
Кроме того, люди заметили, что в Ефимов день прилетают чибисы и зяблики, а также «кукушка голос подает».
С кукушкой были связаны следующие приметы:
- услышав первое пение этой птицы 24 марта, надо брякнуть монетами: мол, чтобы деньги водились;
- кукушка прилетела до появления первых листьев — к голоду.
На Зарю-кукушку предки начинали работать в саду и наблюдали за погодой: если ночью иней «осеребрил» деревья, то днем снега не будет; а если мыши набежали на поля, то готовься к неурожаю.
Также на Руси было принято загадывать желания. Они, по легенде, должны непременно сбыться.
Девушкам в Ефимов день рекомендуют сходить в лес и поплакать. Это ритуал по «изгнанию» одиночества, который называется «Кукушкины слезы».
Категорически запрещено 24 марта есть мясо и спрашивать кукушку «Сколько жить осталось?» Это может привести к несчастью.
Народные приметы на Ефимов день
- Кукушка прилетела 24 марта — к деньгам.
- Ласточки прилетели в Ефимов день — значит, год будет счастливым.
- Птицы дружно прилетели 24 марта — к холодам.
- Журавли летят низко — к непогоде.
- Увидел жаворонка — жди тепла.
- Нашествие мышей на поля — к неурожаю.