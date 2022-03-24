24 марта
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Жизнь

Ефимов день. Что можно и категорически запрещено делать 24 марта

Ефимов день отмечают в народе 24 марта. По-другому этот праздник называют Заря-кукушка. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня, и на какие приметы обратить внимание — в нашем материале.

Кукушка, птица, природа.
Кукушка, птица, природа.
pixabay.com

Традиции и запреты в Ефимов день

Прародители были уверены, что 24 марта начинается движение сока в березах.

Кроме того, люди заметили, что в Ефимов день прилетают чибисы и зяблики, а также «кукушка голос подает».

С кукушкой были связаны следующие приметы:

  • услышав первое пение этой птицы 24 марта, надо брякнуть монетами: мол, чтобы деньги водились;
  • кукушка прилетела до появления первых листьев — к голоду.

На Зарю-кукушку предки начинали работать в саду и наблюдали за погодой: если ночью иней «осеребрил» деревья, то днем снега не будет; а если мыши набежали на поля, то готовься к неурожаю.

Также на Руси было принято загадывать желания. Они, по легенде, должны непременно сбыться.

Девушкам в Ефимов день рекомендуют сходить в лес и поплакать. Это ритуал по «изгнанию» одиночества, который называется «Кукушкины слезы».

Слезы, женщина плачет.
Слезы, женщина плачет.
СС0

Категорически запрещено 24 марта есть мясо и спрашивать кукушку «Сколько жить осталось?» Это может привести к несчастью.

Народные приметы на Ефимов день

  • Кукушка прилетела 24 марта — к деньгам.
  • Ласточки прилетели в Ефимов день — значит, год будет счастливым.
  • Птицы дружно прилетели 24 марта — к холодам.
  • Журавли летят низко — к непогоде.
  • Увидел жаворонка — жди тепла.
  • Нашествие мышей на поля — к неурожаю.
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