Ефимов день. Что можно и категорически запрещено делать 24 марта

Ефимов день отмечают в народе 24 марта. По-другому этот праздник называют Заря-кукушка. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня, и на какие приметы обратить внимание — в нашем материале.

Традиции и запреты в Ефимов день

Прародители были уверены, что 24 марта начинается движение сока в березах.

Кроме того, люди заметили, что в Ефимов день прилетают чибисы и зяблики, а также «кукушка голос подает».

С кукушкой были связаны следующие приметы:

услышав первое пение этой птицы 24 марта , надо брякнуть монетами: мол , чтобы деньги водились;

надо брякнуть монетами: мол чтобы деньги водились; кукушка прилетела до появления первых листьев — к голоду.

На Зарю-кукушку предки начинали работать в саду и наблюдали за погодой: если ночью иней «осеребрил» деревья, то днем снега не будет; а если мыши набежали на поля, то готовься к неурожаю.

Также на Руси было принято загадывать желания. Они, по легенде, должны непременно сбыться.

Девушкам в Ефимов день рекомендуют сходить в лес и поплакать. Это ритуал по «изгнанию» одиночества, который называется «Кукушкины слезы».

Слезы , женщина плачет. СС0

Категорически запрещено 24 марта есть мясо и спрашивать кукушку «Сколько жить осталось?» Это может привести к несчастью.

Народные приметы на Ефимов день