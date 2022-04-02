Большая Родительская суббота. Что это за праздник и можно ли в него молиться

Православные отмечают Родительскую субботу 2 апреля. Это особый день для поминовения усопших. К чему сегодня призывает церковь — в нашем материале.

Что такое Родительская суббота и надо ли в нее молиться

Родительская суббота — это день памяти усопших, который отмечают во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В этот «праздник», 2 апреля, принято молиться об ушедших родственниках и друзьях. Кроме того, православная церковь позволяет поставить свечку за незнакомцев и почтить всех почивших единоверцев.

Что категорически запрещено делать в Родительскую субботу

В Родительскую субботу ни в коем случае нельзя:

Отказывать в милостыне. Иначе есть риск голода и нищеты;

Жениться и венчаться. Это к несчастью;

Скандалить , ругаться и спорить. Лучше 2 апреля поговорить по душам и разрешить старые конфликты;

ругаться и спорить. Лучше 2 апреля поговорить по душам и разрешить старые конфликты; Мыть посуду и оставлять еду на столе.

А на кладбище 2 апреля ходить можно?

Церковь. Молитва. СС0

Можно, но это необязательно. Главное в Родительскую субботу — церковное поминовение.