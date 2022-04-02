Большая Родительская суббота. Что это за праздник и можно ли в него молиться

Что такое Родительская суббота и надо ли в нее молиться
Родительская суббота — это день памяти усопших, который отмечают во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.
В этот «праздник», 2 апреля, принято молиться об ушедших родственниках и друзьях. Кроме того, православная церковь позволяет поставить свечку за незнакомцев и почтить всех почивших единоверцев.
Что категорически запрещено делать в Родительскую субботу
В Родительскую субботу ни в коем случае нельзя:
- Отказывать в милостыне. Иначе есть риск голода и нищеты;
- Жениться и венчаться. Это к несчастью;
- Скандалить, ругаться и спорить. Лучше 2 апреля поговорить по душам и разрешить старые конфликты;
- Мыть посуду и оставлять еду на столе.
А на кладбище 2 апреля ходить можно?
Церковь. Молитва.
СС0
Можно, но это необязательно. Главное в Родительскую субботу — церковное поминовение.