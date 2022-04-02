2 апреля
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Жизнь

Большая Родительская суббота. Что это за праздник и можно ли в него молиться

Православные отмечают Родительскую субботу 2 апреля. Это особый день для поминовения усопших. К чему сегодня призывает церковь — в нашем материале.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Что такое Родительская суббота и надо ли в нее молиться

Родительская суббота — это день памяти усопших, который отмечают во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В этот «праздник», 2 апреля, принято молиться об ушедших родственниках и друзьях. Кроме того, православная церковь позволяет поставить свечку за незнакомцев и почтить всех почивших единоверцев.

Что категорически запрещено делать в Родительскую субботу

В Родительскую субботу ни в коем случае нельзя:

  • Отказывать в милостыне. Иначе есть риск голода и нищеты;
  • Жениться и венчаться. Это к несчастью;
  • Скандалить, ругаться и спорить. Лучше 2 апреля поговорить по душам и разрешить старые конфликты;
  • Мыть посуду и оставлять еду на столе.

А на кладбище 2 апреля ходить можно?

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Можно, но это необязательно. Главное в Родительскую субботу — церковное поминовение.

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