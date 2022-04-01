День Дарьи: что обязательно нужно сделать 1 апреля

Главные традиции в День Дарьи
В День Дарьи снег тает особенно активно, заметили пращуры. Вешние воды 1 апреля заливают поля, дворы и дороги, а также появляется грязь вокруг прорубей.
Но, по легенде, Дарья даром не марала. Она только на тех «лепила», кто был тяжел нечистыми помыслами. Так что злого человека на «Дарью — поплавиху» определяли по испачканной одежде.
Еще одна приметы 1 апреля связана с таянием снега: если вешняя вода идет с шумом, то богатый урожай трав жди летом.
Кроме того, счастливый год в День Дарьи навоз, вытаявший на дороге.
Примечательно, что на «Дарью — грязные проруби» люди традиционно белили холсты. Они расстилали ткань на снегу под ярким солнцем, и та становилась светлее, а от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи заявляли: «Стели кросна (тонкие холстины.— Прим. ред.) по заморозкам».
Также 1 апреля хозяйки обязательно готовили угощение — кашу, молоко и вино — для домового.
А вот ссориться в День Дарьи категорически запрещено. Это к беде и несчастьям.
Народные приметы в День Дарьи
- В День Дарьи тепло — значит, сухо и ветрено будет летом.
- Дождь 1 апреля — значит, летом засухи не будет.
- Верба зацвела в День Дарьи — ульи пора открывать.
- Потепление 1 апреля — половодья жди.