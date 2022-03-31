Кириллов день: что можно и категорически запрещено делать 31 марта

Кириллов день, или «Кирилл — полозья дери», отмечают в народе 31 марта. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Главные традиции и запреты в Кириллов день

В День Кирилла снег активно таял, поэтому предки по-прежнему отказывались от езды на санях. При этом прародители боялись холодов.

Люди на Руси приговаривали 31 марта: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (это значит, что заморозки еще могли «ударить»), «На Кириллов марток продерет холодок».

Но существует поверье: если на «Кирилла — полозья дери» зацвела мать-и-мачеха, то скоро будет тепло. Кстати, женщины 31 марта делали отвар из этого растения — им традиционно умывались, чтобы сохранить красоту и белизну лица.

Весна. СС0

Категорически запрещено в Кириллов день стричь волосы и ноги (это к неприятностям), ходить в гости. Кроме того, если в доме есть грудной ребенок, то нельзя давать взаймы соль и хлеб. Иначе есть риск не уберечь счастливую судьбу малыша.

Народные приметы в Кириллов день