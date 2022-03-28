Возможный референдум, стойкий Ашан и запрет на одну букву. Что еще произошло 27 марта

Главное за 27 марта
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Минобороны РФ:
— 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом;
— Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков;
— Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне города Киев;
— За сутки на утро 27 марта оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники;
— Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковойй, Петровским;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.
- С начала спецоперации погибли 1106 мирных жителей, в том числе 96 детей. Ранения получили 1754 человека. На территориях Луганской и Донецкой областей, контролируемых Украиной на момент начала конфликта: погибли 295 человека, ранен 681. На территориях, контролируемых ДНР и ЛНР: погибли 59 человек, ранены 227. На остальной территории Украины: погибли 750 человек, ранены 846. Такие данные приводит Управление верховного комиссара по правам человека ООН.
- Более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны.
— Согласно информации, размещенной на его сайте Управление верховного комиссара по правам человека ООН, с 24 февраля по 26 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 821 049.
— В частности, в Польшу прибыли 2 267 103 человека, в Румынию — 586 942, в Молдавию — 381 395, в Венгрию — 349 107.
- Часть стратегически важных мостов, разрушенных украинской армией, на дорогах, связывающих Луганск с севером республики, уже восстановлены, сообщает ТАСС.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию у сенаторов и депутатов Госдумы. Позднее Пасечник пояснил, что подготовка к проведению референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России в настоящее время не ведется.
- Автоколонны МЧС России доставили в воскресенье 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
— Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины в Гомель. Оттуда помощь будет направлена на Украину, сообщили в Минобороны России.
— Груз будет доставлен жителям населенных пунктов Киевской и Черниговской областей. Сбор гуманитарной помощи был организован жителями Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах сбора.
- Российские военнослужащие эвакуировали за 26 марта из Херсонской области 90 граждан России, Украины и Молдавии в Крым. Всего с начала военной спецоперации из региона в Крым эвакуировали около 500 граждан других стран, уточнили в Минобороны.
- Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила канцелярия турецкого президента. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что встреча пройдет 29−30 марта.
Экономика, что с ней происходит
- Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что импорт энергоносителей из России в ЕС составляет около 22%, его нельзя заменить в одночасье.
- Французский ритейлер «Ашан» продолжает работать в России несмотря на критику украинских властей и призывы приостановить деятельность из-за желания сохранить штат сотрудников и выполнения основной своей миссии — «продолжать кормить население этих двух стран», заявил генеральный директор компании Ив Клод в интервью Le Journal du Dimanche.
- Перебоев с поставками одежды в России не будет, на рынке есть достаточное количество отечественных производителей, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин: индексация на 8,6% социальных пенсий вступает в силу с 1 апреля.
- Спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз, но по препаратам для льготников есть запас почти на полгода, заявил министр здравоохранения Владимир Мурашко
- Отечественные производители лекарств налаживают выпуск замены западных лекарственных препаратов. Так, компания «Биоджет» будет производить препараты для таргетной терапии онкозаболеваний. Петербургская компания «Герофарм» в течение полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до 100% от необходимого российскому рынку. Компания «ПСК Фарма» в рамках работы по импортозамещению открыла новых цех, где будут создавать биологические субстанции для лекарств нового поколения.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров: перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займет 3−6 месяцев.
- Ведущие российские компании сектора e-commerce — Wildberries, Ozon и «Яндекс» (владеет маркетплейсом «Яндекс.Маркет») — обратились в правительство РФ с просьбой принять меры поддержки отечественной онлайн-торговли, включая распространение на игроков рынка налоговых льгот для IT-отрасли и обеспечение бесперебойной работы в странах СНГ.
- Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в РФ и Белоруссии.
- Международное сообщество для реагирования на киберугрозы FIRST приостановило работу с восемью российскими центрами реагирования на компьютерные инциденты,
Политика: реакция, встречи и обсуждения
- Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич.
- Власти Баварии и Нижней Саксонии в Германии вводят уголовную ответственность за демонстрацию буквы Z.
- «Если вы возьмете пять худших президентов в американской истории и поставите их вместе, все они не нанесли такого ущерба, который Джо Байден причинил всего за 15 месяцев. За год с небольшим ему удалось буквально убить американскую мечту», — заявил Трамп, выступая в субботу на митинге своих сторонников в городе Коммерс (штат Джорджия). Экс-президент также выразил мнение, что ситуация на Украине не развивалась бы таким образом, как сейчас, если бы он возглавлял США, а российской спецоперации удалось бы избежать, сообщает ТАСС
Реакция людей и сообществ
- Более половины французов заявили о доверии заявлениям России по ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop, сообщает телеканал CNews. По данным канала, 52 процента жителей Франции верят хотя бы одному из российских тезисов о причинах украинского конфликта. Так, 28 процентов опрошенных считают, что спецоперацию России поддерживает русскоязычное население Украины, «желающее освободиться от преследований, которым они подвергаются». 10 процентов респондентов уверены, что Украиной управляет «хунта», в состав которой входят неонацисты.
- Украинскому кризису уделяют так много внимания в соцсетях, однако его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли. Об этом пишет журналистка Хейли Фелан в эссе для The New York Times.
Информация, которую вы могли пропустить
- Доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова заблокирован на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора. Блокировки проводились по требованию Генпрокуратуры, подробности не приводятся.
- Крупная швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась на время от своего логотипа с использованием буквы Z.
- Cоздать сети с фиксированными ценами предложила детский омбудсмен республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT. Она предложила разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также детских товаров без торговой наценки.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 27 — 28 марта:
- USD 95,66₽
- EUR 105,27₽
Хорошего рабочего дня! Вот что произошло 26 марта: новые поставки оружия, фейки о призыве и проблемы с бананами.