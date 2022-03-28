Возможный референдум, стойкий Ашан и запрет на одну букву. Что еще произошло 27 марта

Главное за 27 марта

Минобороны РФ:

— 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом;

— Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков;

— Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне города Киев;

— За сутки на утро 27 марта оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники;

— Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковойй, Петровским;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

С начала спецоперации погибли 1106 мирных жителей , в том числе 96 детей. Ранения получили 1754 человека. На территориях Луганской и Донецкой областей , контролируемых Украиной на момент начала конфликта: погибли 295 человека , ранен 681 . На территориях , контролируемых ДНР и ЛНР: погибли 59 человек , ранены 227 . На остальной территории Украины: погибли 750 человек , ранены 846 . Такие данные приводит Управление верховного комиссара по правам человека ООН.

мирных жителей в том числе детей. Ранения получили человека. На территориях Луганской и Донецкой областей контролируемых Украиной на момент начала конфликта: погибли человека ранен . На территориях контролируемых ДНР и ЛНР: погибли человек ранены . На остальной территории Украины: погибли человек ранены . Такие данные приводит Управление верховного комиссара по правам человека ООН. Более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны.

— Согласно информации, размещенной на его сайте Управление верховного комиссара по правам человека ООН, с 24 февраля по 26 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 821 049.

— В частности, в Польшу прибыли 2 267 103 человека, в Румынию — 586 942, в Молдавию — 381 395, в Венгрию — 349 107.

Часть стратегически важных мостов , разрушенных украинской армией , на дорогах , связывающих Луганск с севером республики, уже восстановлены , сообщает ТАСС.

, разрушенных украинской армией на дорогах связывающих Луганск с севером республики, , сообщает ТАСС. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил , что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию у сенаторов и депутатов Госдумы. Позднее Пасечник пояснил , что подготовка к проведению референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России в настоящее время не ведется.

что может пройти в ближайшее время. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию у сенаторов и депутатов Госдумы. Позднее Пасечник пояснил что подготовка к проведению референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России в настоящее время не ведется. Автоколонны МЧС России доставили в воскресенье 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса , сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

— Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины в Гомель. Оттуда помощь будет направлена на Украину, сообщили в Минобороны России.

— Груз будет доставлен жителям населенных пунктов Киевской и Черниговской областей. Сбор гуманитарной помощи был организован жителями Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах сбора.