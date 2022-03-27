Глава ЛНР: референдум о вхождении в состав РФ может пройти в ближайшее время

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время, сообщает « Луганский информационный центр ».

«Я думаю, что в ближайшее время на территории Республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — сказал Пасечник.

Он также подчеркнул, что «почему-то уверен, что это именно так и будет».

Напомним, 21 февраля главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость своих республик. В этот же день признание положительно рассмотрели на Совбезе РФ.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по освобождению территории республик.

По данным «Луганского информационного центра», к настоящему времени освобождено около 80% территории ЛНР. Границы республики зафиксированы в рамках границ Луганской области Украины.