14 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Марии. Что обязательно нужно сделать 14 апреля

День Марии (или, по-другому, «Марья пустые щи», «Распусти огонь») отмечают 14 апреля. Какие традиции предки обязательно соблюдали в этот праздник — в нашем материале.

Щи.
Щи.
delo-vcusa.ru

Что важно делать в День Марии

В День Марии предки поминали пустые щи. Дело в том, что к апрелю у крестьян заканчивался запас капусты. Поэтому они приговаривали, мол, об этом кушанье можно только мечтать: «Захотел ты в апреле кислых щей!»

Так, 14 апреля прародители варили только жидкие щи на крапиве или щавеле, а еще шутили: «Щи — хоть портянки полощи».

Хозяйки обязательно проводили «Распусти огонь» в молитвах. Они просили у Господа очищения души, а также защиты дома от сглаза и порчи.

Кроме того, жители Руси в День Марьи традиционно подносили угощения — кашу и молоко — домовому. Его пытались задобрить и просили прощения за былые обиды.

Гречневая каша.
Гречневая каша.
CC0

Категорически запрещено 14 апреля делать уборку. Это к безденежью и неудачам.

Народные приметы на День Марьи

  • Сырая погода 14 апреля — к богатому урожаю грибов.
  • Гром 14 апреля — к теплому лету.
  • Молния сверкает в День Марьи — значит, лето будет засушливым.
  • Синие облака 14 апреля — жди теплой, но влажной погоды.
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