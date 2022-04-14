Народные приметы на День Марии. Что обязательно нужно сделать 14 апреля

День Марии (или, по-другому, «Марья пустые щи», «Распусти огонь») отмечают 14 апреля. Какие традиции предки обязательно соблюдали в этот праздник — в нашем материале.

Что важно делать в День Марии

В День Марии предки поминали пустые щи. Дело в том, что к апрелю у крестьян заканчивался запас капусты. Поэтому они приговаривали, мол, об этом кушанье можно только мечтать: «Захотел ты в апреле кислых щей!»

Так, 14 апреля прародители варили только жидкие щи на крапиве или щавеле, а еще шутили: «Щи — хоть портянки полощи».

Хозяйки обязательно проводили «Распусти огонь» в молитвах. Они просили у Господа очищения души, а также защиты дома от сглаза и порчи.

Кроме того, жители Руси в День Марьи традиционно подносили угощения — кашу и молоко — домовому. Его пытались задобрить и просили прощения за былые обиды.

Гречневая каша. CC0

Категорически запрещено 14 апреля делать уборку. Это к безденежью и неудачам.

Народные приметы на День Марьи