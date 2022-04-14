Народные приметы на День Марии. Что обязательно нужно сделать 14 апреля

Что важно делать в День Марии
В День Марии предки поминали пустые щи. Дело в том, что к апрелю у крестьян заканчивался запас капусты. Поэтому они приговаривали, мол, об этом кушанье можно только мечтать: «Захотел ты в апреле кислых щей!»
Так, 14 апреля прародители варили только жидкие щи на крапиве или щавеле, а еще шутили: «Щи — хоть портянки полощи».
Хозяйки обязательно проводили «Распусти огонь» в молитвах. Они просили у Господа очищения души, а также защиты дома от сглаза и порчи.
Кроме того, жители Руси в День Марьи традиционно подносили угощения — кашу и молоко — домовому. Его пытались задобрить и просили прощения за былые обиды.
Категорически запрещено 14 апреля делать уборку. Это к безденежью и неудачам.
Народные приметы на День Марьи
- Сырая погода 14 апреля — к богатому урожаю грибов.
- Гром 14 апреля — к теплому лету.
- Молния сверкает в День Марьи — значит, лето будет засушливым.
- Синие облака 14 апреля — жди теплой, но влажной погоды.