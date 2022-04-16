Народные приметы на День Никиты. Что можно и категорически запрещено делать 16 апреля, чтобы не спугнуть удачу

День Никиты Водопада (по-другому он называется «Никита Ледолом», «Угощение водяного» и «Праздник рыболовов») отмечают 16 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты в День Никиты

Прародители считали, что в День Никиты бурно тает снег и вовсю «несется» ледоход.

Кстати, люди были уверены: паводок может принести много бед. К примеру, если река выйдет из берегов, то сметет все на своем пути. Поэтому прародители старались заранее понять, насколько разольется вода.

По легенде, на «Никиту Ледолома» просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались уважить его — угощали хлебом, кашей и куриными потрохами. Пращуры также приговаривали: если водяной не съест угощения, то она весной пригодится всем речным тварям.

Особо сущность почитали рыболовы. Они выливали в реку масло и просили у водяного удачи в делах.

А еще за три дня до «Никиты Ледолома» было принято покупать у цыган самую худую и немощную лошадь. Новые хозяева откармливали ее хлебом и жмыхом, а после приносили ее в жертву Царю водоемов.

Череп лошади СС0

Категорически запрещено в День Никиты умываться проточной водой, чтобы счастье не утекло с ней в трубу. Лучше дать воде отстояться.

Народные приметы на День Никиты