16 апреля
﻿
Жизнь

Народные приметы на День Никиты. Что можно и категорически запрещено делать 16 апреля, чтобы не спугнуть удачу

День Никиты Водопада (по-другому он называется «Никита Ледолом», «Угощение водяного» и «Праздник рыболовов») отмечают 16 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Ледоход.
Ледоход.
СС0

Главные традиции и запреты в День Никиты

Прародители считали, что в День Никиты бурно тает снег и вовсю «несется» ледоход.
Кстати, люди были уверены: паводок может принести много бед. К примеру, если река выйдет из берегов, то сметет все на своем пути. Поэтому прародители старались заранее понять, насколько разольется вода.

По легенде, на «Никиту Ледолома» просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались уважить его — угощали хлебом, кашей и куриными потрохами. Пращуры также приговаривали: если водяной не съест угощения, то она весной пригодится всем речным тварям.

Особо сущность почитали рыболовы. Они выливали в реку масло и просили у водяного удачи в делах.
А еще за три дня до «Никиты Ледолома» было принято покупать у цыган самую худую и немощную лошадь. Новые хозяева откармливали ее хлебом и жмыхом, а после приносили ее в жертву Царю водоемов.

Череп лошади
Череп лошади
СС0

Категорически запрещено в День Никиты умываться проточной водой, чтобы счастье не утекло с ней в трубу. Лучше дать воде отстояться.

Народные приметы на День Никиты

  • Не пройдет в День Никиты лед — весь весенний улов на «нет» сойдет.
  • Ветер дует с полудня 16 апреля — к хорошему урожаю яровых.
  • На восходе солнце красное — значит, погода переменится.
  • Кто родился 16 апреля, тому подходят яшма и янтарь.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость