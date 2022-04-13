Народные приметы на День Ипатия. Что можно и категорически запрещено делать 13 апреля

День Ипатия (или, по-другому, Ипатий, Ипатий-разрешитель) отмечают 13 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в День Ипатия

Предки молились Ипатию о прибавлении в семье и излечении бесплодия. Люди также верили, что святой может остановить кровотечение при родах и приумножить молоко кормящей матери.

Кроме того, 13 апреля у Ипатия просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в праздник якобы бесчинствуют.

Прародители в День Ипатия обращали внимание на сны. Считается, что яркие и легкие сновидения 13 апреля — к приятным событиям. А вот тяжелые — к проблемам со здоровьем.

Девушка. Сон. unsplash.com

Категорически запрещено на Ипатия вязать и шить. Еще нельзя оставлять полы в доме грязными. Лучше 13 апреля сделать уборку и выбросить старые вещи. Тогда будет достаток.

Народные приметы на Ипатия