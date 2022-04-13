13 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Ипатия. Что можно и категорически запрещено делать 13 апреля

День Ипатия (или, по-другому, Ипатий, Ипатий-разрешитель) отмечают 13 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Беременность.
Беременность.
CC0

Главные традиции и запреты в День Ипатия

Предки молились Ипатию о прибавлении в семье и излечении бесплодия. Люди также верили, что святой может остановить кровотечение при родах и приумножить молоко кормящей матери.

Кроме того, 13 апреля у Ипатия просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в праздник якобы бесчинствуют.

Прародители в День Ипатия обращали внимание на сны. Считается, что яркие и легкие сновидения 13 апреля — к приятным событиям. А вот тяжелые — к проблемам со здоровьем.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Категорически запрещено на Ипатия вязать и шить. Еще нельзя оставлять полы в доме грязными. Лучше 13 апреля сделать уборку и выбросить старые вещи. Тогда будет достаток.

Народные приметы на Ипатия

  • Солнце светит ярко 13 апреля — к потеплению.
  • Дождь утром 13 апреля — значит, лето будет мокрым.
  • Клен и береза выделяют сок на Ипатия — жди тепла.
  • Птицы не щебечут в День Ипатия — к холодам.
  • Перелетные птицы «текут» стаями 13 апреля — будет весна долгой и теплой.
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