Народные приметы на День Ипатия. Что можно и категорически запрещено делать 13 апреля

Главные традиции и запреты в День Ипатия
Предки молились Ипатию о прибавлении в семье и излечении бесплодия. Люди также верили, что святой может остановить кровотечение при родах и приумножить молоко кормящей матери.
Кроме того, 13 апреля у Ипатия просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в праздник якобы бесчинствуют.
Прародители в День Ипатия обращали внимание на сны. Считается, что яркие и легкие сновидения 13 апреля — к приятным событиям. А вот тяжелые — к проблемам со здоровьем.
Категорически запрещено на Ипатия вязать и шить. Еще нельзя оставлять полы в доме грязными. Лучше 13 апреля сделать уборку и выбросить старые вещи. Тогда будет достаток.
Народные приметы на Ипатия
- Солнце светит ярко 13 апреля — к потеплению.
- Дождь утром 13 апреля — значит, лето будет мокрым.
- Клен и береза выделяют сок на Ипатия — жди тепла.
- Птицы не щебечут в День Ипатия — к холодам.
- Перелетные птицы «текут» стаями 13 апреля — будет весна долгой и теплой.