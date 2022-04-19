19 апреля
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Жизнь

Великий вторник: что можно и нельзя делать 19 апреля по христианским обычаям

Страстная седмица продолжается: 19 апреля православные отмечают Великий вторник. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0
1
История и смысл Великого вторника

Писание гласит, что Иисус знал о своей «судьбе». Он старался беседовать с учениками и обмолвился: Его ждут великие страдания.

И вот, в Великий вторник, Христос пришел в храм Иерусалима. Первосвященники и старейшины, слушавшие притчи и поучения, задумали схватить и убить Его. Но напасть открыто они не решались: боялись народа, который почитал Иисуса за пророка.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Кстати, вот одна из главных притч — о десяти девах, которые ждали жениха. Пять из них были мудры, а остальные — нет.
Глупые пошли подливать масло, когда оно закончилось. А жених пришел в этом время и закрыл все двери.

«Мораль сей басни такова»: масло символизирует веру.

2
Что обязательно нужно сделать в Великий вторник

В Великий вторник рекомендуется вспоминать Иисуса Христа и беседы, которые он вел с учениками. Кроме того, следует читать Евангелие всей семей.

Икону с частицей мощей Луки Крымского привезли в Александро-Невский собор Барнаула.
Икону с частицей мощей Луки Крымского привезли в Александро-Невский собор Барнаула.
Михаил Хаустов

А еще 19 апреля приветствуется подготовка к Пасхе: к примеру, можно выбросить ненужные вещи или купить продукты к большому празднику.

3
Что категорически запрещено делать в Великий вторник

В Великий вторник ни в коем случае нельзя:

  • Веселиться;
  • Петь;
  • Танцевать;
  • Пить спиртное.
Алкоголь. Вино.
Алкоголь. Вино.
открытые источники (CC0)

А вот работать, наоборот, можно. Главное — закончить все дела, связанные с шитьем.

4
Что можно есть в Великий вторник

В Великий вторник Церковь поощряет сухоядение. Так, разрешены продукты без масла, хлеб и мед.

5
Народные приметы на Великий вторник
  • Дождь 19 апреля — значит, летом будет сухо.
  • Дует ветер 19 апреля — к скудному урожаю.
Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0
  • Яркое солнце в Великий вторник — жди мороза.
  • Ветра нет 19 апреля — значит, яровые уродятся рано.
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