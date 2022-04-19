Великий вторник: что можно и нельзя делать 19 апреля по христианским обычаям

Писание гласит, что Иисус знал о своей «судьбе». Он старался беседовать с учениками и обмолвился: Его ждут великие страдания.
И вот, в Великий вторник, Христос пришел в храм Иерусалима. Первосвященники и старейшины, слушавшие притчи и поучения, задумали схватить и убить Его. Но напасть открыто они не решались: боялись народа, который почитал Иисуса за пророка.
Кстати, вот одна из главных притч — о десяти девах, которые ждали жениха. Пять из них были мудры, а остальные — нет.
Глупые пошли подливать масло, когда оно закончилось. А жених пришел в этом время и закрыл все двери.
«Мораль сей басни такова»: масло символизирует веру.
В Великий вторник рекомендуется вспоминать Иисуса Христа и беседы, которые он вел с учениками. Кроме того, следует читать Евангелие всей семей.
А еще 19 апреля приветствуется подготовка к Пасхе: к примеру, можно выбросить ненужные вещи или купить продукты к большому празднику.
В Великий вторник ни в коем случае нельзя:
- Веселиться;
- Петь;
- Танцевать;
- Пить спиртное.
А вот работать, наоборот, можно. Главное — закончить все дела, связанные с шитьем.
В Великий вторник Церковь поощряет сухоядение. Так, разрешены продукты без масла, хлеб и мед.
- Дождь 19 апреля — значит, летом будет сухо.
- Дует ветер 19 апреля — к скудному урожаю.
- Яркое солнце в Великий вторник — жди мороза.
- Ветра нет 19 апреля — значит, яровые уродятся рано.