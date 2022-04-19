Великий вторник: что можно и нельзя делать 19 апреля по христианским обычаям

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История и смысл Великого вторника

Писание гласит, что Иисус знал о своей «судьбе». Он старался беседовать с учениками и обмолвился: Его ждут великие страдания.

И вот, в Великий вторник, Христос пришел в храм Иерусалима. Первосвященники и старейшины, слушавшие притчи и поучения, задумали схватить и убить Его. Но напасть открыто они не решались: боялись народа, который почитал Иисуса за пророка.

Церковь. Храм. Православие СС0

Кстати, вот одна из главных притч — о десяти девах, которые ждали жениха. Пять из них были мудры, а остальные — нет.

Глупые пошли подливать масло, когда оно закончилось. А жених пришел в этом время и закрыл все двери.

«Мораль сей басни такова»: масло символизирует веру.