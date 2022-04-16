16 апреля
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Жизнь

Лазарева суббота. Как отмечают большой церковный праздник и что нельзя делать 16 апреля

Лазареву субботу отмечают православные 16 апреля — накануне Вербного воскресенья. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этим праздником.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0
1
История Лазаревой субботы

Лазарь с сестрами Марфой и Марией жили в Вифании (это селение недалеко от Иерусалима). При земной жизни Христос часто приходил к ним в дом, а Лазаря называл другом.

Когда Лазарь заболел, Иисус сказал: недуг — не к смерти, а к славе Божьей и через нее прославится Сын Божий.

Лазарь скончался за несколько дней до прихода Христа в Вифанию. А Иисус, подходя к дому, встретил Марфу и изрек: «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в Меня если и умрет, то оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Так, Спаситель спас праведника. Он велел отвалить камень, закрывающий вход в гробницу, и воскликнул: «Лазарь! Иди вон!» Умерший, обвитый погребальными пеленами, тут же явился из пещеры.
Новость о чуде разошлась по многим городам и деревням.

2
Что нужно сделать в Лазареву субботу

В Лазареву субботу принято освещать вербу в храме.

Кстати, священнослужители 16 апреля обязательно меняют черные одежды на белые, чтобы выразить единение с воскресшим Лазарем. А вот в Апостольских чтениях на этот праздник Церковь молится о вечной благодати.

Отметим, что в Лазареву субботу послабляется Великий пост: разрешается съесть икры и выпить немного вина.

Красная икра.
Красная икра.
ngs55.ru.
3
Что категорически запрещено делать в Лазареву субботу

В Лазареву субботу ни в коем случае нельзя:

  • Есть мясные и молочные продукты;
  • Ссориться, выяснять отношения и сквернословить;
  • Венчаться и посещать светские мероприятия;
  • Уделять слишком много времени повседневным заботам.
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