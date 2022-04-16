Лазарева суббота. Как отмечают большой церковный праздник и что нельзя делать 16 апреля

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История Лазаревой субботы

Лазарь с сестрами Марфой и Марией жили в Вифании (это селение недалеко от Иерусалима). При земной жизни Христос часто приходил к ним в дом, а Лазаря называл другом.

Когда Лазарь заболел, Иисус сказал: недуг — не к смерти, а к славе Божьей и через нее прославится Сын Божий.

Лазарь скончался за несколько дней до прихода Христа в Вифанию. А Иисус, подходя к дому, встретил Марфу и изрек: «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в Меня если и умрет, то оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?»

Библия. Крест. Христианство СС0

Так, Спаситель спас праведника. Он велел отвалить камень, закрывающий вход в гробницу, и воскликнул: «Лазарь! Иди вон!» Умерший, обвитый погребальными пеленами, тут же явился из пещеры.

Новость о чуде разошлась по многим городам и деревням.