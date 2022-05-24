Народные приметы на Мокея Мокрого. Что можно и категорически запрещено делать 24 мая

Главные традиции и запреты на Мокея Мокрого
Мокей Мокрый посвящен мученику Мокию Амфипольскому. Из-за того, что 24 мая часто идут дожди, прародители называли святого «мокрым».
В Мокеев день крестьяне старались не работать с землей. Люди на Руси ни в коем случае не делали посевов 24 мая. Считается, что в противном случае их может побить град.
Однако пращуры любили гулять под дождем на Мокея Мокрого. По легенде, от этого сильнее и красивее становятся волосы.
А еще в праздник предсказывали, каким будет лето. Существует поговорка: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее».
Народные приметы на Мокея Мокрого
- На рассвете 24 мая солнце багряное — значит, летом будет много гроз. Красное — жди пожаров.
- Дождь идет до обеда на Мокея Мокрого — значит, летом будет много ливней.
- Радуга высоко в небе 24 мая — к ветру.
- Кошка спит животом вверх 24 мая — жди жары.