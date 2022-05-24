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Жизнь

Народные приметы на Мокея Мокрого. Что можно и категорически запрещено делать 24 мая

Народный праздник Мокей Мокрый, или Мокеев день, отмечают 24 мая. Рассказываем, как предки проводили эту дату и какие традиции с запретами соблюдали.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Главные традиции и запреты на Мокея Мокрого

Мокей Мокрый посвящен мученику Мокию Амфипольскому. Из-за того, что 24 мая часто идут дожди, прародители называли святого «мокрым».

В Мокеев день крестьяне старались не работать с землей. Люди на Руси ни в коем случае не делали посевов 24 мая. Считается, что в противном случае их может побить град.

Однако пращуры любили гулять под дождем на Мокея Мокрого. По легенде, от этого сильнее и красивее становятся волосы.

А еще в праздник предсказывали, каким будет лето. Существует поговорка: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее».

Народные приметы на Мокея Мокрого

  • На рассвете 24 мая солнце багряное — значит, летом будет много гроз. Красное — жди пожаров.
  • Дождь идет до обеда на Мокея Мокрого — значит, летом будет много ливней.
  • Радуга высоко в небе 24 мая — к ветру.
  • Кошка спит животом вверх 24 мая — жди жары.
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