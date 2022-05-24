Народные приметы на Мокея Мокрого. Что можно и категорически запрещено делать 24 мая

Народный праздник Мокей Мокрый, или Мокеев день, отмечают 24 мая. Рассказываем, как предки проводили эту дату и какие традиции с запретами соблюдали.

Главные традиции и запреты на Мокея Мокрого

Мокей Мокрый посвящен мученику Мокию Амфипольскому. Из-за того, что 24 мая часто идут дожди, прародители называли святого «мокрым».

В Мокеев день крестьяне старались не работать с землей. Люди на Руси ни в коем случае не делали посевов 24 мая. Считается, что в противном случае их может побить град.

Однако пращуры любили гулять под дождем на Мокея Мокрого. По легенде, от этого сильнее и красивее становятся волосы.

А еще в праздник предсказывали, каким будет лето. Существует поговорка: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее».

Народные приметы на Мокея Мокрого