Народные приметы на «Николу Вешнего». Какую одежду нельзя надевать 22 мая

«Николу Вешнего» (или, по-другому, «Николая Угодника», «Николу весеннего» и «Николу теплого») празднуют 22 мая. Какие запреты и традиции принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и запрещено делать на «Николу Вешнего»

В деревнях на «Николая Угодника» родители снаряжали и отправляли в поля холостых парней. С собой юношам давали пироги с гречневой кашей. А вечером к ним присоединялись девушки, и начинались гулянья с хороводами.

Считалось, что крестьянская жизнь с 22 мая стремительно «шла в гору». Люди заметили, что в эту дату устанавливалась теплая погода. Они проверяли, хватает ли домашним животным свежей травы. На «Николу Вешнего» хозяева также давали коровам с козами больше молока и были убеждены: беспокоиться не о чем, и голода не предвидится.

На Руси приговаривали: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи».

Кроме того, пращуры 22 мая обращали внимание на приметы и наблюдали за погодой: если утро влажное и туманное, то нужно умыться росой. Это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай.

Роса , утро , погода. pixabay.com/

Категорически запрещено на «Николу Вешнего» шить, вязать и вышивать; использовать острые предметы; надевать старую и поношенную одежду; грустить и ссориться.

Народные приметы на «Николу Вешнего»