22 мая
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Жизнь

Народные приметы на «Николу Вешнего». Какую одежду нельзя надевать 22 мая

«Николу Вешнего» (или, по-другому, «Николая Угодника», «Николу весеннего» и «Николу теплого») празднуют 22 мая. Какие запреты и традиции принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

Что можно и запрещено делать на «Николу Вешнего»

В деревнях на «Николая Угодника» родители снаряжали и отправляли в поля холостых парней. С собой юношам давали пироги с гречневой кашей. А вечером к ним присоединялись девушки, и начинались гулянья с хороводами.

Считалось, что крестьянская жизнь с 22 мая стремительно «шла в гору». Люди заметили, что в эту дату устанавливалась теплая погода. Они проверяли, хватает ли домашним животным свежей травы. На «Николу Вешнего» хозяева также давали коровам с козами больше молока и были убеждены: беспокоиться не о чем, и голода не предвидится.

На Руси приговаривали: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи».

Кроме того, пращуры 22 мая обращали внимание на приметы и наблюдали за погодой: если утро влажное и туманное, то нужно умыться росой. Это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/

Категорически запрещено на «Николу Вешнего» шить, вязать и вышивать; использовать острые предметы; надевать старую и поношенную одежду; грустить и ссориться.

Народные приметы на «Николу Вешнего»

  • Черемуха зацвела 22 мая — значит, пора сеять пшеницу.
  • Луна в дымке на «Николу Вешнего» — к непогоде.
  • Тучи собрались в одну «кучу» 22 мая — тоже к ненастью.
  • Облака плывут вверх — день будет ясным и теплым.
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