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Жизнь

Народные приметы на Епифанов день. Почему 25 мая нужно наблюдать за кувшинками

Епифанов день, или «Красный кафтан», празднуют 25 мая. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать в эту дату.

Кувшинка. Цветок
Кувшинка. Цветок
СС0

Главные традиции и запреты в Епифанов день

В Епифанов день незамужние девушки задабривали духов огня. Они надевали красные сарафаны и выходили к рябине, росшей у дома. Дальше начинались песни и пляски.

По поверью, рябина обладает волшебной силой. На Руси ее считали оберегом.

Предки были убеждены, что особенная сила растения проявляется 25 мая. На «Красный кафтан» она защищает человека от молний и пожаров, а также сглаза и плутанья в лесу.

В Епифанов день прародители традиционно наблюдали за кувшинками. По примете, чем больше их появилось на пруду, тем холоднее будет год. А это грозит голодом и гибелью скота.

Народные приметы на Епифанов день

  • На восходе 25 мая небо красное — к сухому и теплому лету.
  • На рябине много цвета в Епифанов день — к богатому урожаю льна.
  • Солнце красное на заре 25 мая — к засухе.
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