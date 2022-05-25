Народные приметы на Епифанов день. Почему 25 мая нужно наблюдать за кувшинками

Главные традиции и запреты в Епифанов день
В Епифанов день незамужние девушки задабривали духов огня. Они надевали красные сарафаны и выходили к рябине, росшей у дома. Дальше начинались песни и пляски.
По поверью, рябина обладает волшебной силой. На Руси ее считали оберегом.
Предки были убеждены, что особенная сила растения проявляется 25 мая. На «Красный кафтан» она защищает человека от молний и пожаров, а также сглаза и плутанья в лесу.
В Епифанов день прародители традиционно наблюдали за кувшинками. По примете, чем больше их появилось на пруду, тем холоднее будет год. А это грозит голодом и гибелью скота.
Народные приметы на Епифанов день
- На восходе 25 мая небо красное — к сухому и теплому лету.
- На рябине много цвета в Епифанов день — к богатому урожаю льна.
- Солнце красное на заре 25 мая — к засухе.