Народные приметы на Евдокию Свистунью. Что обязательно нужно сделать 30 мая

Что важно сделать на Евдокию Свистунью
На Евдокию Свистунью прародители почитали преподобную Евфросинию Московскую. Люди считали, что она защищает поля от засухи. А вот прозвище святой дали потому, что 30 мая дуют и «свистят» ветры.
Женщины в деревнях 30 мая традиционно окучивали картофель. По поверью, если сделать это на «Звездочета», то урожай будет богатым. На Руси приговаривали: «Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит».
А еще есть легенда: чем больше картошки съесть на Евдокию Свистунью, тем лучше будет урожай.
Кроме того, 30 мая предки читали молитвы и проводили особые обряды, чтобы пошел дождь и полил зерно.
Народные приметы на «Звездочета»
- На Евдокию Свистунью прохладно — значит, летом часто будет град.
- Сильный дождь 30 мая — значит, летом будет много дождей.
- Северный ветер на Евдокию — к холодному лету. Западный — к теплому и дождливому. Южный — к жаркому.