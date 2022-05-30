Народные приметы на Евдокию Свистунью. Что обязательно нужно сделать 30 мая

Народный праздник Евдокию Свистунью, или «Звездочет», отмечают 30 мая. Какие традиции соблюдали предки в эту дату — в нашем материале.

Что важно сделать на Евдокию Свистунью

На Евдокию Свистунью прародители почитали преподобную Евфросинию Московскую. Люди считали, что она защищает поля от засухи. А вот прозвище святой дали потому, что 30 мая дуют и «свистят» ветры.

Женщины в деревнях 30 мая традиционно окучивали картофель. По поверью, если сделать это на «Звездочета», то урожай будет богатым. На Руси приговаривали: «Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит».

А еще есть легенда: чем больше картошки съесть на Евдокию Свистунью, тем лучше будет урожай.

Кроме того, 30 мая предки читали молитвы и проводили особые обряды, чтобы пошел дождь и полил зерно.

Народные приметы на «Звездочета»