Народные приметы 16 марта. Что нельзя делать в Евтропиев день

Евтропиев день. Народные традиции 16 марта
На Руси крестьяне в Евтропиев день призывали солнце. Светило просили растопить лед: для этого нужно было пересечь свой земельный участок крест-накрест, пишет hollydays.ru. Считалось, что этот обряд помогает защитить посевы.
Предки верили, что солнце помогает только тем, кто к нему относится уважительно в течение года. С этим были связаны народные приметы: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься» и «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают».
Считалось, что 16 марта опасно ходить в лес: там можно встретить только что проснувшегося от зимней спячки медведя.
Народные приметы на 16 марта 2024 года
- Если в Евтропиев день солнце прячется в туман, то это к дождю. А если на закате садится в облака — это к плохой погоде на следующий день.
- Скворцы, прилетевшие 16 марта, предвещают хороший урожай зерна.
- Если синицы в Евтропиев день звонко и весело щебечут, то стоит ждать тепла.
- Пение снегирей под окном 16 марта тоже предвещает тепло.
- Если на Евтропия прилетели трясогузки, то скоро начнется ледоход.
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