Народные приметы 16 марта. Что нельзя делать в Евтропиев день

Евтропиев день — народный праздник 16 марта 2024 года. По-другому его называют «Евтропий» и «День Евтропия». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать в Евтропиев день 16 марта.

Евтропиев день. Народные традиции 16 марта

На Руси крестьяне в Евтропиев день призывали солнце. Светило просили растопить лед: для этого нужно было пересечь свой земельный участок крест-накрест, пишет hollydays.ru. Считалось, что этот обряд помогает защитить посевы.

Предки верили, что солнце помогает только тем, кто к нему относится уважительно в течение года. С этим были связаны народные приметы: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься» и «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают».

Считалось, что 16 марта опасно ходить в лес: там можно встретить только что проснувшегося от зимней спячки медведя.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Народные приметы на 16 марта 2024 года

Если в Евтропиев день солнце прячется в туман, то это к дождю. А если на закате садится в облака — это к плохой погоде на следующий день.

Скворцы, прилетевшие 16 марта, предвещают хороший урожай зерна.

Если синицы в Евтропиев день звонко и весело щебечут, то стоит ждать тепла.

Пение снегирей под окном 16 марта тоже предвещает тепло.

Если на Евтропия прилетели трясогузки, то скоро начнется ледоход.

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