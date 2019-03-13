Народные приметы 13 марта. Как привлечь счастье на Василия Капельника

Василий Капельник. Народные традиции 13 марта
В церковном календаре 13 марта — день памяти преподобного Василия Декаполита. В народе святого прозвали «Капельником» за то, что часто в этот день в городах и селах звенит весенняя капель. Люди говорили: «Придет Василий — и зима заплачет» и «На Василия Каплюжника капель и ночью роздыху не знает».
В этот день по сосулькам предсказывали урожай: длинные сосульки — к долгому льну, пишет hollydays.ru.
Существовала традиция 13 марта приносить в дом еловую или сосновую веточку. Считалось, что хвоя подарит здоровье жителям дома и очистит воздух от зимы.
На Василия Капельника девушки пекли калачи для семьи и друзей. Считалось, что съесть такой калач с утра на голодный желудок — к счастью и удаче.
Народные приметы на 13 марта 2019 года
- Если на Василия Капельника весь день идет дождь, то грядущее лето будет теплым.
- Предки наблюдали за тающим снегом вокруг деревьев. Если края пологие, то погода весной будет мягкой, а если крутые — будут холода.
- Длинные сосульки на Василия Капельника предвещают затяжную весну.
- Если 13 марта вокруг солнца видны круги, то стоит ждать хорошего урожая.
- Грачи, прилетевшие в день Василия Капельника, предвещают дождливое лето.