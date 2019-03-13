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Жизнь

Народные приметы 13 марта. Как привлечь счастье на Василия Капельника

Василий Капельник — народный праздник 13 марта 2019 года. По-другому его называли «Василий Теплый». Рассказываем, как по народным приметам привлекали удачу и счастье в день Василия Капельника.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Василий Капельник. Народные традиции 13 марта

В церковном календаре 13 марта — день памяти преподобного Василия Декаполита. В народе святого прозвали «Капельником» за то, что часто в этот день в городах и селах звенит весенняя капель. Люди говорили: «Придет Василий — и зима заплачет» и «На Василия Каплюжника капель и ночью роздыху не знает».

В этот день по сосулькам предсказывали урожай: длинные сосульки — к долгому льну, пишет hollydays.ru.

Существовала традиция 13 марта приносить в дом еловую или сосновую веточку. Считалось, что хвоя подарит здоровье жителям дома и очистит воздух от зимы.

На Василия Капельника девушки пекли калачи для семьи и друзей. Считалось, что съесть такой калач с утра на голодный желудок — к счастью и удаче.

Оттепель.
Оттепель.
CC0

Народные приметы на 13 марта 2019 года

  • Если на Василия Капельника весь день идет дождь, то грядущее лето будет теплым.
  • Предки наблюдали за тающим снегом вокруг деревьев. Если края пологие, то погода весной будет мягкой, а если крутые — будут холода.
  • Длинные сосульки на Василия Капельника предвещают затяжную весну.
  • Если 13 марта вокруг солнца видны круги, то стоит ждать хорошего урожая.
  • Грачи, прилетевшие в день Василия Капельника, предвещают дождливое лето.
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