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Народные приметы 11 мая: что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 мая отмечается народно-христианский праздник — Березосок. По-другому его называют Березовица и День березового сока. В православном календаре сегодня почитают память святителя Кирилла. Рассказываем, от каких болезней излечит березовый сок и что ни в коем случае сегодня нельзя делать.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Народные традиции 11 мая

Святитель Кирилл был сыном богатых родителей, но еще в юности он отказался от наследства. Свою жизнь он посвятил постам и молитвам. В 1174 году его возвели в сан епископа. Кирилл управлял Туровской епархией вплоть до кончины.

11 мая традиционно посвящали березовому соку. Его считали чудесным даром природы. Именно сегодня он обладал волшебными силами восстановления и исцеления людей.

Сок березы собирали и заготавливали впрок. Самым вкусным считается сок, собранный с верхних веток. А еще им можно вылечить любого больного. Но чтобы сок не получился бесполезным, его лучше заготавливать в ясный и теплый день.

Знахари 11 мая готовили лекарства от множества болезней. Например, от лихорадки, подагры, отеков, артрита, ревматизма. В специальный отвар добавляли березовый сок. Его также употребляли как мочегонное средство.

В современном мире врачи советуют пить березовый сок три раза в день. Он считается противовоспалительным средством.

Береза. Листва. Река
Береза. Листва. Река
СС0

В день Березосока теплый ветер считался исцеляющим и укрепляющим здоровье. Его нужно было поймать в ладанку и повесить на больного. Для этого наши предки выходили на перекресток и дожидались с юга теплого ветра.

11 мая нельзя стричь волосы и ногти младенцам. Нельзя прокалывать уши — есть шанс обрести глухоту. Также сегодня не рекомендуется планировать помолвку — брак будет недолгий. И нельзя белить дом — этим действием можно выбелить из него здоровье и удачу.

Народные приметы 11 мая

  • Если звезды сильно мерцают на рассвете — будет дождь в самое ближайшее время.
  • Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.
  • Весь день дует ветер с юга — летом будет много урожая, а также гроз.
  • Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды — год будет урожайным.
  • Понизилась температуре до окончания дождя — в ближайшие дни погода улучшится.
  • Береза распустилась — пора овес сеять, дуб распустился — пришло время для посадки гороха.
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