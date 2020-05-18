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Жизнь

Народные приметы 18 мая: что нужно делать в день Ирины Рассадницы и какое значение имеют сны

18 мая отмечается народно-христианский праздник Арина Капустница. По-другому его называют День Арины-рассадницы и Ирина-рассадница. Рассказываем, что нужно делать в этот день и какое значение сегодня имеют сны.

Капуста на поле.
Капуста на поле.
Ирина Пергаева

Кто такая святая Ирина?

Ирина жила в 1 веке. Ее отцом был Ликиний, правитель Маггедона. Ирина в юные годы приняла христианскую веру и решила не выходить замуж.

Родители девушки считали, что ее увлечение временное и скоро закончится. Но, убедившись в обратном, Ликиний толкнул дочь под копыта диких лошадей. Они не тронули девушку, а насмерть задавили отца. После чего Ирина усердно молила Бога о воскрешении Ликиния. Господь услышал молитвы девушки. Вернувшись к жизни, правитель принял христианскую веру, а к нему присоединилось все семейство и три тысячи жителей города.

После Ирина открыто и смело проповедовала веру во Христа, за что ее подвергли жестоким мукам. Но каждая пытка лишь приводила к Иисусу все больше людей. Благодаря невинной девушке 10 тысяч язычников пришли к Богу.

Народные традиции 18 мая

На Ирину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду. Считалось, что этим должны заниматься только женщины. А главное — ранним утром, чтобы никто не увидел и не сглазил.

18 мая выжигали покосы и луга. Так избавлялись от прошлогодней высохшей травы. В этот день существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон».

Горит трава.
Горит трава.
СС0

Сны 18 мая имели большое значение. Например, слышать ауканье — к разлуке с детьми, пыль столбом — к судебным разбирательствам, увидеть каштаны — к неприятностям, северное сияние или комету — к большим переменам в жизни, кашлять во сне кровью — к приезду дальних родственников.

Народные приметы 18 мая

  • Непогожий день — урожай хлеба будет хорошим.
  • Затяжной дождь с короткими перерывами предвещает ухудшение погоды.
  • По небу на север плывут большие облака — в скором времени начнется дождь.
  • Если рассада вбирает много воды — время сенокоса будет сухим. Если наоборот — будет дождливо.
  • Если в округе умолкли птицы — скоро начнется ненастье.
  • Гуси чистят перья в сухом месте — к похолоданию. Если они делают это в водоеме — будет тепло и ясно.
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