26 июня
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Жизнь

Народные приметы на Акулину-Гречишницу. Что можно и нельзя делать 26 июня

В народном календаре 26 июня — Акулина Гречишница. У праздника есть еще одно название — «Гречушница». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Гречневая каша.
Гречневая каша.
CC0

Что можно делать на Гречишницу

По поверью, на Гречушницу важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей, а также обсудить насущные вопросы.

Кстати, главным блюдом на празднике 26 июня была гречка. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.

Что нельзя делать в Акулинин день

По преданию, 26 июня — один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.

В Акулинин день не следует налегать на молочную продукцию. Молоко на Гречушницу считалось особенно вредным. После доения коров его только выливали.

Молоко.
Молоко.
CC0

От тяжелого труда 26 июня лучше воздержаться: излишние хлопоты сегодня принесут только неудачу.

Также нельзя жаловаться на судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.

Народные приметы 26 июня

  • Много мошкары 26 июня — к хорошей погоде.
  • Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.
  • Если овод летает крупный в Акулинин день — значит, и колосья уродятся крупными.
  • Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.
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