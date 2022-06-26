Народные приметы на Акулину-Гречишницу. Что можно и нельзя делать 26 июня

В народном календаре 26 июня — Акулина Гречишница. У праздника есть еще одно название — «Гречушница». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Что можно делать на Гречишницу

По поверью, на Гречушницу важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей, а также обсудить насущные вопросы.

Кстати, главным блюдом на празднике 26 июня была гречка. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.

Что нельзя делать в Акулинин день

По преданию, 26 июня — один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.

В Акулинин день не следует налегать на молочную продукцию. Молоко на Гречушницу считалось особенно вредным. После доения коров его только выливали.

Молоко. CC0

От тяжелого труда 26 июня лучше воздержаться: излишние хлопоты сегодня принесут только неудачу.

Также нельзя жаловаться на судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.

Народные приметы 26 июня