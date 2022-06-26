Народные приметы на Акулину-Гречишницу. Что можно и нельзя делать 26 июня

Что можно делать на Гречишницу
По поверью, на Гречушницу важно уделить время близким: собрать за одним столом всех родственников и друзей, а также обсудить насущные вопросы.
Кстати, главным блюдом на празднике 26 июня была гречка. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.
Что нельзя делать в Акулинин день
По преданию, 26 июня — один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.
В Акулинин день не следует налегать на молочную продукцию. Молоко на Гречушницу считалось особенно вредным. После доения коров его только выливали.
От тяжелого труда 26 июня лучше воздержаться: излишние хлопоты сегодня принесут только неудачу.
Также нельзя жаловаться на судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.
Народные приметы 26 июня
- Много мошкары 26 июня — к хорошей погоде.
- Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.
- Если овод летает крупный в Акулинин день — значит, и колосья уродятся крупными.
- Если 26 июня посадить огурцы, то они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.