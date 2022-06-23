Народные приметы на Тимофеев день. Что можно и нельзя делать 23 июня

Что можно и запрещено делать в Тимофеев день
В Тимофеев день предки чтили память священномученика Тимофея Прусского. Поэтому события, случавшиеся 23 июня, люди толковали как предзнаменования.
В Тимофеев день жители Руси говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят». Они заметили, что стаи волков в полях предвещают падеж скота, а стаи ворон — мор людей.
Крестьяне старались не выходить из дома 23 июня. Считалось, что на «Знамения Тимофея» по земле ходят призраки.
Народные приметы на Тимофеев день
- Дождь в Тимофеев день — к засухе.
- Хорошая погода 23 июня — к непогоде.
- Радуга 23 июня — к плохому урожаю.