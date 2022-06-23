23 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Народные приметы на Тимофеев день. Что можно и нельзя делать 23 июня

Тимофеев день, или «Знамения Тимофея», отмечают 23 июня. С какими традициями, запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Ворон, птица.
Ворон, птица.
СС0

Что можно и запрещено делать в Тимофеев день

В Тимофеев день предки чтили память священномученика Тимофея Прусского. Поэтому события, случавшиеся 23 июня, люди толковали как предзнаменования.

В Тимофеев день жители Руси говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят». Они заметили, что стаи волков в полях предвещают падеж скота, а стаи ворон — мор людей.

Крестьяне старались не выходить из дома 23 июня. Считалось, что на «Знамения Тимофея» по земле ходят призраки.

Народные приметы на Тимофеев день

  • Дождь в Тимофеев день — к засухе.
  • Хорошая погода 23 июня — к непогоде.
  • Радуга 23 июня — к плохому урожаю.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость