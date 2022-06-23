Народные приметы на Тимофеев день. Что можно и нельзя делать 23 июня

Тимофеев день, или «Знамения Тимофея», отмечают 23 июня. С какими традициями, запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Что можно и запрещено делать в Тимофеев день

В Тимофеев день предки чтили память священномученика Тимофея Прусского. Поэтому события, случавшиеся 23 июня, люди толковали как предзнаменования.

В Тимофеев день жители Руси говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят». Они заметили, что стаи волков в полях предвещают падеж скота, а стаи ворон — мор людей.

Крестьяне старались не выходить из дома 23 июня. Считалось, что на «Знамения Тимофея» по земле ходят призраки.

Народные приметы на Тимофеев день