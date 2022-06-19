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Жизнь

Народные приметы на Лариона Пропольника. Что обязательно нужно сделать 19 июня

Народный праздник Ларион Пропольник, или Ларион, отмечают 19 июня. С какими традициями и приметами связана дата — в нашем материале.

Огород, рассада, грядки.
Огород, рассада, грядки.
СС0

Что важно сделать на Лариона Пропольника

На Лариона предки обязательно пололи траву. Жители Руси приговаривали: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон».

По поверью, если вырвать все сорняки 19 июня, то они больше не вырастут. Но в полнолуние такая работа считалась бесполезной, и ее откладывали.

Есть еще одна легенда. Если убрать сорняки на Лариона Пропольника, то земля сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.

Народные приметы на Лариона Пропольника

  • На Лариона Пропольника ветер дует с востока — к дождливому лету.
  • Резко похолодало 19 июня — к улучшению погоды.
  • Непогода 19 июня — к скорому потеплению.
  • На Лариона в поле поет жаворонок — к дождю.
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