Народные приметы на Лариона Пропольника. Что обязательно нужно сделать 19 июня

Что важно сделать на Лариона Пропольника
На Лариона предки обязательно пололи траву. Жители Руси приговаривали: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон».
По поверью, если вырвать все сорняки 19 июня, то они больше не вырастут. Но в полнолуние такая работа считалась бесполезной, и ее откладывали.
Есть еще одна легенда. Если убрать сорняки на Лариона Пропольника, то земля сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.
Народные приметы на Лариона Пропольника
- На Лариона Пропольника ветер дует с востока — к дождливому лету.
- Резко похолодало 19 июня — к улучшению погоды.
- Непогода 19 июня — к скорому потеплению.
- На Лариона в поле поет жаворонок — к дождю.