Народные приметы на День Лукьяна. Что обязательно нужно сделать 16 июня

Народный праздник День Лукьяна Ветряка, или «Луку-ветряка», отмечают 16 июня. С какими традициями и приметами связана дата — в нашем материале.

Что важно сделать в День Лукьяна

Предки традиционно обращали внимание на ветер в День Лукьяна. Если он южный, то яровые вырастут быстро; если северо-западный, то будет сырая погода; а коли северо-восточный, то дожди будут беспрерывные.

На «Луку-ветряка» хозяева также могли узнать, где лучше рыть колодец. Для этого люди клали сковороду на землю вверх дном и оставляли ее на несколько часов. Если она намокла, то вода близко.

По поверью, сны в ночь на 16 июня — вещие. Они рассказывают о грядущих событиях, поэтому их рекомендуют запоминать.

А вот одалживать деньги в День Лукьяна не следует. Это может привести к безденежью и семейным проблемам.

Народные приметы на День Лукьяна