Народные приметы на День Лукьяна. Что обязательно нужно сделать 16 июня

Что важно сделать в День Лукьяна
Предки традиционно обращали внимание на ветер в День Лукьяна. Если он южный, то яровые вырастут быстро; если северо-западный, то будет сырая погода; а коли северо-восточный, то дожди будут беспрерывные.
На «Луку-ветряка» хозяева также могли узнать, где лучше рыть колодец. Для этого люди клали сковороду на землю вверх дном и оставляли ее на несколько часов. Если она намокла, то вода близко.
По поверью, сны в ночь на 16 июня — вещие. Они рассказывают о грядущих событиях, поэтому их рекомендуют запоминать.
А вот одалживать деньги в День Лукьяна не следует. Это может привести к безденежью и семейным проблемам.
Народные приметы на День Лукьяна
- Совы кричат 16 июня — значит, день будет ясным.
- Гроза в День Лукьяна — к плохому сенокосу.
- Лошадь фыркает на «Луку-ветряка» — к дождю.