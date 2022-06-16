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Жизнь

Народные приметы на День Лукьяна. Что обязательно нужно сделать 16 июня

Народный праздник День Лукьяна Ветряка, или «Луку-ветряка», отмечают 16 июня. С какими традициями и приметами связана дата — в нашем материале.

Летнее небо. Закат.
Летнее небо. Закат.
CC0

Что важно сделать в День Лукьяна

Предки традиционно обращали внимание на ветер в День Лукьяна. Если он южный, то яровые вырастут быстро; если северо-западный, то будет сырая погода; а коли северо-восточный, то дожди будут беспрерывные.

На «Луку-ветряка» хозяева также могли узнать, где лучше рыть колодец. Для этого люди клали сковороду на землю вверх дном и оставляли ее на несколько часов. Если она намокла, то вода близко.

По поверью, сны в ночь на 16 июня — вещие. Они рассказывают о грядущих событиях, поэтому их рекомендуют запоминать.

А вот одалживать деньги в День Лукьяна не следует. Это может привести к безденежью и семейным проблемам.

Народные приметы на День Лукьяна

  • Совы кричат 16 июня — значит, день будет ясным.
  • Гроза в День Лукьяна — к плохому сенокосу.
  • Лошадь фыркает на «Луку-ветряка» — к дождю.
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