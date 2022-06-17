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Жизнь

Народные приметы на Митрофанов день. Что обязательно нужно сделать 17 июня

Народный праздник Митрофанов день, или «Митрофаний», отмечают 17 июня. Традиции и приметы даты — в нашем материале.

Работы в саду, огороде
Работы в саду, огороде
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Что важно сделать в Митрофанов день

В Митрофанов день прародители старались подкормить и удобрить землю, чтобы в последующем получить богатый урожай. Люди приговаривали: «Без навоза батюшки не жди хлеба от земли-матушки», «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет».

Кроме того, 17 июня предки окликали ветер и просили прислать его теплые дожди. «Ветер подует с гнилого угла (с севера) — жди ненастья».

А вот обниматься на «Митрофания» нельзя. По поверью, между обнимающимися может «протиснуться» нечисть. Она якобы забирает энергию. По этой же причине не следует хлопать человека по плечу.

Народные приметы на Митрофанов день

  • Дождь идет 17 июня — значит, непогода продержится несколько дней.
  • Утром 17 июня душно — значит, погода испортится.
  • Радуга на востоке в Митрофанов день — к теплой и солнечной погоде.
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