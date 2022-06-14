Народные приметы на Устинов день. Что можно и нельзя делать 14 июня

Устинов день (или «Устин», «Устин и Харитон», «Устин — брусничные губы») отмечают 14 июня. Рассказываем, с какими традициями, запретами и приметами связан этот праздник.

Что можно и запрещено делать 14 июня

В Устинов день предки традиционно наблюдали за восходом солнца. Если небо чистое и безоблачное, то жди хорошего урожая ржи: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». А если утром идет дождь, то плохо уродится лен.

Девушки на «Устина» срывали ветку ивы и втыкали ее между своими следами. Считалось, что так отношения с избранником наладятся, и в последующем брак будет крепким.

По поверью, сны в ночь на 14 июня нужно воспринимать наоборот. Они могут быть как приятными, так и пугающими.

Категорически запрещено в Устинов день ставить забор. Иначе, по легенде, может случиться пожар.

Кроме того, на «Устина и Харитона» нельзя мыть голову. Это — к неприятностям на работе.

Народные приметы на Устинов день