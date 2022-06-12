Народные приметы на Змеевик. Что ни в коем случае нельзя делать 12 июня

Змеиный праздник (или, по-другому, Змеевик, День Скипетра Змея) отмечают в народе 12 июня. На какие запреты и приметы рекомендуется обратить внимание сегодня — в материале altapress.ru.

Что категорически запрещено 12 июня

Прародители были убеждены, что в Змеиный праздник у пресмыкающихся начинается период свадеб. Поэтому считалось, что 12 июня опасно гулять в лесу.

Кроме того, крестьяне в День Скипетра Змея ни в коем случае не пускали скот на пастбище. Так коров, коз и овец пытались сберечь от змеиного укуса.

Кстати, 12 июня нельзя убивать змей. По поверью, за это их сородичи могут жестоко отомстить обидчику.

А еще на Змеевик на Руси приговаривали: «Не ходи в травы, не тревожь лесные чаши, не пытай судьбы».

Мужчинам в Змеиный праздник не следует дарить женщинам шкатулки. Тогда у дамы могут появиться секреты от избранника.

Народные приметы на Змеевик