Народные приметы на Змеевик. Что ни в коем случае нельзя делать 12 июня

Что категорически запрещено 12 июня
Прародители были убеждены, что в Змеиный праздник у пресмыкающихся начинается период свадеб. Поэтому считалось, что 12 июня опасно гулять в лесу.
Кроме того, крестьяне в День Скипетра Змея ни в коем случае не пускали скот на пастбище. Так коров, коз и овец пытались сберечь от змеиного укуса.
Кстати, 12 июня нельзя убивать змей. По поверью, за это их сородичи могут жестоко отомстить обидчику.
А еще на Змеевик на Руси приговаривали: «Не ходи в травы, не тревожь лесные чаши, не пытай судьбы».
Мужчинам в Змеиный праздник не следует дарить женщинам шкатулки. Тогда у дамы могут появиться секреты от избранника.
Народные приметы на Змеевик
- Утром 12 июня на траве нет росы — значит, к вечеру пойдет дождь.
- «Чистое» и золотистое солнце на рассвете 12 июня — к хорошей погоде.
- Ветер дует с Запада на Змеевик — к дождливой осени, с юга — к теплой, а с севера — к холодной и ранней.
- Шиповник пышно цветет 12 июня — к морозной зиме.