13 июня
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Жизнь

Народные приметы на Еремея Распрягальника. Что можно и категорически запрещено делать 13 июня

Народный праздник Еремей Распрягальник отмечают 13 июня. Рассказываем, с какими традициями, запретами и приметами он связан.

Лошади.
Лошади.
CC0

Что обязательно нужно сделать 13 июня

Предки обязательно молились на Еремея Распрягальника. Святых они просили о крепком здоровье, очищении души и хорошем урожае. А еще люди распрягали и баловали лакомством коней 13 июня. Считается, что так животные полноценно отдыхают и набираются сил.

Кстати, на Еремея Распрягальника было принято вспоминать о полевике — житном деде, который обитал в поле. По поверью, он может напакостить: испортить хлеба, наступить на змей, сбить человека с пути или увести в болото. Поэтому крестьяне пытались задобрить его и несли на пашню дорогие угощения: зерно, яблоки, яйца и мясо петуха.

Родственники 13 июня традиционно собирались за праздничным столом и устраивали шумные гулянья. К тому же, прародители наблюдали за снами. На Еремея они якобы рассказывают о проблемах и о том, как их решить.

Праздничный стол
Праздничный стол
reservebranson.com

Что нельзя делать на Еремея Распрягальника

На Еремея Распрягальника категорически запрещено переезжать. В противно случае можно навлечь на себя проблемы с деньгами и работой.

Кроме того, 13 июня ни в коем случае нельзя ругаться, спорить и повышать голос. Иначе, по легенде, несчастья в семье не миновать.

Также на Еремея не следует поднимать булавку, чтобы не «забрать» себе ее негативную энергию.

Народные приметы на Еремея Распрягальника

  • Непогода на Еремея Распрягальника — к суровой зиме.
  • Тепло 13 июня — значит, хлеб уродится.
  • Утром 13 июня появилась роса — значит, будет тепло и солнечно.
  • Утром на Еремея туман — к богатому урожаю грибов.
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