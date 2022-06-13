Народные приметы на Еремея Распрягальника. Что можно и категорически запрещено делать 13 июня

Что обязательно нужно сделать 13 июня

Предки обязательно молились на Еремея Распрягальника. Святых они просили о крепком здоровье, очищении души и хорошем урожае. А еще люди распрягали и баловали лакомством коней 13 июня. Считается, что так животные полноценно отдыхают и набираются сил.

Кстати, на Еремея Распрягальника было принято вспоминать о полевике — житном деде, который обитал в поле. По поверью, он может напакостить: испортить хлеба, наступить на змей, сбить человека с пути или увести в болото. Поэтому крестьяне пытались задобрить его и несли на пашню дорогие угощения: зерно, яблоки, яйца и мясо петуха.

Родственники 13 июня традиционно собирались за праздничным столом и устраивали шумные гулянья. К тому же, прародители наблюдали за снами. На Еремея они якобы рассказывают о проблемах и о том, как их решить.

Праздничный стол reservebranson.com

Что нельзя делать на Еремея Распрягальника

На Еремея Распрягальника категорически запрещено переезжать. В противно случае можно навлечь на себя проблемы с деньгами и работой.

Кроме того, 13 июня ни в коем случае нельзя ругаться, спорить и повышать голос. Иначе, по легенде, несчастья в семье не миновать.

Также на Еремея не следует поднимать булавку, чтобы не «забрать» себе ее негативную энергию.

Народные приметы на Еремея Распрягальника