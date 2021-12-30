Народные приметы на Данилов день. Что можно и категорически запрещено делать 30 декабря

Главные традиции и запреты в Данилов день
Прародители в Данилов день чтили святого Даниила. На трех лавровых листа незамужние девушки писали имена его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали их под подушку. Так, считалось, можно увидеть суженого во сне.
Особое внимание 30 декабря уделяли огню, якобы способному защитить от сглаза и влияния нечисти.
Предки приговаривали: «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».
В народе верили: если на Данила Зимоуказчика повернуть спящего человека на другой бок, то он может лишиться памяти или серьезно заболеть.
Кроме того, не рекомендуется целовать и кормить грудью спящих младенцев. По поверью, это может привести к проблемам развития.
Также ни в коем случае нельзя:
- пить воду перед мытьем в бане;
- заниматься рукоделием;
- ссориться с близкими и друзьями.
Народные приметы 30 декабря
- За ночь на 30 декабря деревья «обросли» инеем — значит, через неделю потеплеет;
- Началась метель — значит, летом будет много пчел;
- Лес потемнел и «отражается» в плотных облаках — жди снега;
- На улице облачно с прояснениями — значит, установятся погожие дни.