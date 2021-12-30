Народные приметы на Данилов день. Что можно и категорически запрещено делать 30 декабря

30 декабря отмечают народно-христианский праздник — Данилов день (по-другому — Данил Зимоуказчик). Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в Данилов день

Прародители в Данилов день чтили святого Даниила. На трех лавровых листа незамужние девушки писали имена его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали их под подушку. Так, считалось, можно увидеть суженого во сне.

Особое внимание 30 декабря уделяли огню, якобы способному защитить от сглаза и влияния нечисти.

Предки приговаривали: «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

В народе верили: если на Данила Зимоуказчика повернуть спящего человека на другой бок, то он может лишиться памяти или серьезно заболеть.

Кроме того, не рекомендуется целовать и кормить грудью спящих младенцев. По поверью, это может привести к проблемам развития.

Младенец. Ребенок. СС0

Также ни в коем случае нельзя:

пить воду перед мытьем в бане;

заниматься рукоделием;

ссориться с близкими и друзьями.

Народные приметы 30 декабря