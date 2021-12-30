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Жизнь

Народные приметы на Данилов день. Что можно и категорически запрещено делать 30 декабря

30 декабря отмечают народно-христианский праздник — Данилов день (по-другому — Данил Зимоуказчик). Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Главные традиции и запреты в Данилов день

Прародители в Данилов день чтили святого Даниила. На трех лавровых листа незамужние девушки писали имена его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали их под подушку. Так, считалось, можно увидеть суженого во сне.

Особое внимание 30 декабря уделяли огню, якобы способному защитить от сглаза и влияния нечисти.

Предки приговаривали: «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

В народе верили: если на Данила Зимоуказчика повернуть спящего человека на другой бок, то он может лишиться памяти или серьезно заболеть.

Кроме того, не рекомендуется целовать и кормить грудью спящих младенцев. По поверью, это может привести к проблемам развития.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Также ни в коем случае нельзя:

  • пить воду перед мытьем в бане;
  • заниматься рукоделием;
  • ссориться с близкими и друзьями.

Народные приметы 30 декабря

  • За ночь на 30 декабря деревья «обросли» инеем — значит, через неделю потеплеет;
  • Началась метель — значит, летом будет много пчел;
  • Лес потемнел и «отражается» в плотных облаках — жди снега;
  • На улице облачно с прояснениями — значит, установятся погожие дни.
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