12 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Девяти целителей. Почему 12 мая нельзя просеивать муку

День Девяти целителей, или «Мемон», отмечают в народе 12 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Главные традиции и запреты в День Девяти целителей

В День Девяти целителей принято произносить специальный заговор от напастей. Вот он: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

В полдень 12 мая предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру. Считалось, что это помогает избавиться от болезней и прибавляет здоровья.

На «Мемон» прародители старались соблюдать обычаи и традиции рода. Так что сев и пахоту они начинали только с молитвами и советами старцев. Об этом на Руси говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Категорически запрещено 12 мая просеивать муку. Иначе, были убеждены крестьяне, начнутся проблемы со зрением. Они могут привести даже к полной слепоте.

Мука.
Мука.
СС0

А еще в День Девяти целителей нельзя купаться в водоемах с головой. По легенде, Водяной может схватить за волосы и утащить в омут.

Народные приметы на День Девяти целителей

  • Много оводов 12 мая — к богатому урожаю огурцов.
  • Золотистый и безветренный закат — к хорошей погоде.
  • Муравьи перебираются в сухое место на «Мемон» — значит, пора сеять хлеб на влажных местах.
  • Много майских жуков 12 мая — жди засуху.
  • Молния перед дождем 12 мая — к затяжному ненастью.
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