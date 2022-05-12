Народные приметы на День Девяти целителей. Почему 12 мая нельзя просеивать муку

День Девяти целителей, или «Мемон», отмечают в народе 12 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты в День Девяти целителей

В День Девяти целителей принято произносить специальный заговор от напастей. Вот он: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

В полдень 12 мая предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру. Считалось, что это помогает избавиться от болезней и прибавляет здоровья.

На «Мемон» прародители старались соблюдать обычаи и традиции рода. Так что сев и пахоту они начинали только с молитвами и советами старцев. Об этом на Руси говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Категорически запрещено 12 мая просеивать муку. Иначе, были убеждены крестьяне, начнутся проблемы со зрением. Они могут привести даже к полной слепоте.

Мука. СС0

А еще в День Девяти целителей нельзя купаться в водоемах с головой. По легенде, Водяной может схватить за волосы и утащить в омут.

Народные приметы на День Девяти целителей