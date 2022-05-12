Народные приметы на День Девяти целителей. Почему 12 мая нельзя просеивать муку

Главные традиции и запреты в День Девяти целителей
В День Девяти целителей принято произносить специальный заговор от напастей. Вот он: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».
В полдень 12 мая предки выходили на дорогу и подставляли лицо теплому ветру. Считалось, что это помогает избавиться от болезней и прибавляет здоровья.
На «Мемон» прародители старались соблюдать обычаи и традиции рода. Так что сев и пахоту они начинали только с молитвами и советами старцев. Об этом на Руси говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».
Категорически запрещено 12 мая просеивать муку. Иначе, были убеждены крестьяне, начнутся проблемы со зрением. Они могут привести даже к полной слепоте.
А еще в День Девяти целителей нельзя купаться в водоемах с головой. По легенде, Водяной может схватить за волосы и утащить в омут.
Народные приметы на День Девяти целителей
- Много оводов 12 мая — к богатому урожаю огурцов.
- Золотистый и безветренный закат — к хорошей погоде.
- Муравьи перебираются в сухое место на «Мемон» — значит, пора сеять хлеб на влажных местах.
- Много майских жуков 12 мая — жди засуху.
- Молния перед дождем 12 мая — к затяжному ненастью.