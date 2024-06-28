Народные приметы на День Фита. Что запрещено делать 28 июня

28 июня — народный праздник День Фита и церковный день памяти пророка Амоса. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции на День Фита

В некоторых западных странах в старину бытовала традиция танцевать перед статуей святого Вита, якобы так можно обрести здоровье.

Был и достаточно страшный обряд или ритуал, на который решались только самые смелые люди или те, кому необходимо было узнать правду любым способом.

Для этого отправлялись к реке, озеру или другому водоему, где когда-то утонул знакомый человек. Здесь, в полном одиночестве, обращались к духу утопшего, просили его ответить на вопрос, рассказать правду.

Перед этим нельзя расчесываться, есть и пить, рассказывать другим людям о цели своего похода. До отправления на водоем ни с кем не разговаривали.

Считается, что тайна будет раскрыта, ответ на вопрос будет получен, но данный обряд опасен тем, что в обмен на правду дух может лишить дара речи.

Встать на рассвете, встретить встающее солнце — к удаче и благополучию в делах, хозяйстве, личной жизни.

Рано утром травники отправлялись на сбор целебных и магических трав. Именно ранним утром, когда солнце только начинает вставать, в них содержится особая сила.

Хорошая примета - навестить своих родственников, помочь им в меру своих сил и возможностей.

Рассвет. unsplash.com

Что нельзя делать на День Фита

В старину бытовало поверье, что это не самый лучший день в году. На Фита случаются различные неприятности, от неурядиц на работе или в хозяйстве, до серьезных аварий и пожаров. Потому есть запрет на чрезмерное веселье - это может привлечь беды и несчастья.

Нечистая сила в этот день гуляет, потому не стоит отправляться в лес, к открытым водоемам, особенно в одиночку и в незнакомые места. Соответственно, не ходят на охоту, рыбалку, собирать ягоды и грибы.

Нельзя ругаться, повышать на кого-то голос. По народным представлениям, даже незначительная ссора сегодня может перерасти в драку и привести к затяжной вражде.

Не рекомендуется остатки завтрака, обеда и ужина просто выбрасывать - иначе удача уйдет.

Нельзя жадничать, проявлять скупость — можно оказаться в ситуации, когда придется самим надеяться на людскую доброту.

Рассвет. unsplash.com

Приметы на 28 июня

Дождь — к плохому урожаю.

Цветы ноготков закрылись днем, фиалка сгибает стебелек — перед дождем.

Кузнечики стрекочут больше и громче обычного — к осадкам.

Перистые облака плывут с запада — к затяжной непогоде.

Много росы утром — к хорошему урожаю.

Облака на закате желтого цвета — завтра ожидаются осадки.

Много ворон рядом с домом появилось — к неприятностям или несчастьям.

Ворона долго и громко каркает возле дома — к беде.

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