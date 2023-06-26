Традиции на Акулину Гречишницу
Сегодня принято готовить кашу из гречи от прошлого урожая. Ею угощали нищих и путников. Те в ответ благодарили угощающих и желали им богатого урожая.
Хозяева соревновались, у кого гречневая каша получилась самой вкусной.
Отведать гречневой каши в этот день — привлечь к себе денежное благополучие.
В этот день сеяли гречиху, однако, в зависимости от погоды, гречу также сеяли или за неделю до этого дня, или спустя неделю.
Другое название праздника Акулина Комарница. Отмечали, что с этого времени в большом количестве появляются комары, мухи, оводы, слепни.
Особо от них страдал домашний скот, коровы. Отсюда и другое название «Акулина — задери хвосты» (коровы обмахиваются хвостами, пытаясь отогнать жалящих насекомых).
От жары и насекомых скотина мучается до середины июля, потому ее выгоняли пастись до рассвета и к полудню загоняли в прохладные и безопасные хлева.
Что нельзя делать на Акулину Гречишницу
- Нельзя пить молоко. Считалось, что сегодня молоко для человека вредно, «акулье», «молоко от бешеной коровки».
- Нельзя сажать огурцы — будут кривые и сухие.
- Нельзя принимать на работу новых сотрудников — окажутся непрофессионалами. Также не рекомендуется устраиваться на работу — к разочарованию, новое место не понравится.
- Нельзя жаловаться, говорить плохо о своей жизни, судьбе - ситуация ухудшится в разы. Нужно относиться к жизни оптимистично - тогда удачи прибавятся, жизнь станет лучше.
- Нельзя хвалиться, рассказывать окружающим о своих победах и достижениях — можно сглазить.
- Выходить до полудня из дома можно только перекрестясь, с молитвой или же со своим оберегом. По приметам, если выйти до обеда на улицу, можно привлечь к себе порчу или сглаз от недоброго человека.
- Нельзя делать что-то через силу, то есть работать, когда нет сил и желания, смеяться, когда не смешно, отправляться гулять с друзьями, если нет для этого настроения и так далее. В такой день организм знает, что ему нужно, а от чего лучше отказаться.
Приметы на 26 июня
- Тучи мошкары — к хорошей погоде.
- Утром сильно пахнут цветы — к дождю.
- Паук-крестовик вечером в паутине сидит — завтрашний день будет сухой.
- Собака по траве катается — к ненастной погоде.
- Цветы лютика днем закрылись — к дождю.
- Пчелы летят в луга с раннего утра — день предстоит солнечный.
- Звездная ночь — много ягод и грибов.
- Сильный ливень с похолоданием или сильная жара — зима будет холодной, тяжёлой.
- Крупные оводы — к хорошему урожаю.