26 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Фомаиды: что можно и ни в коем случае нельзя делать 26 апреля

В народном календаре 26 апреля — День Фомаиды (или, по-другому, Заячьи именины). Традиции, запреты и приметы этого праздника — в нашем материале.

Медуница, растение, природа.
Медуница, растение, природа.
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Что можно делать в День Фомаиды?

В День Фомаиды люди собирали медуницу в лесу. Позже люди использовали ее, чтобы заваривать чай и готовить салаты.

Кстати, есть легенда: однажды бог поручил пчеле узнать, какие цветы дают больше меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха, а также красный клевер. Но она испугалась, что цветы у нее отберут, и скрыла свое мнение о них.
Господь узнал об этому, разгневался и заставил пчелу собрать пыльцу с трех медоносов. Так что она с тех пор облетает медуницу стороной, чтобы избежать наказания.

Медуница, растение, природа.
Медуница, растение, природа.
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Отметим, что на Руси за медуницей ходила самая опытная хозяйка. При этом, чтобы отпугнуть медведей, она надевала тулуп наизнанку.

А еще 26 апреля можно рвать щавель и варить из него щи. Это блюдо считается полезным и придает сил.

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Что категорически запрещено делать в День Фомаиды?

В День Фомаиды категорически запрещено:

  • Ссориться с близкими. Якобы так конфликт может затянуться надолго;
  • Отправляться в путешествие. Это может принести горе и разочарование;
  • Отлучать малыша от груди (это относится к кормящим мамам). В противном случае ребенок может стать капризным или заболеть.
Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/
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Народные приметы на День Фомаиды
  • Ива зацвела 26 апреля — значит, холодов больше не жди.
  • Вороны сидят на верхушках деревьев 26 апреля — к теплу, а на земле — к похолоданию.
  • Кукушка громко и протяжно кричит в День Фомаиды — к оттепели.
  • Дуб распустился 26 апреля — к теплому лету.
  • На дубе много желудей — к хорошему урожаю.
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Именины 26 апреля

Именины 26 апреля празднуют Георгий, Дмитрий, Егор, Марта и Марфа.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/
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