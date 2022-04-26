Народные приметы на День Фомаиды: что можно и ни в коем случае нельзя делать 26 апреля

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Что можно делать в День Фомаиды?

В День Фомаиды люди собирали медуницу в лесу. Позже люди использовали ее, чтобы заваривать чай и готовить салаты.

Кстати, есть легенда: однажды бог поручил пчеле узнать, какие цветы дают больше меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха, а также красный клевер. Но она испугалась, что цветы у нее отберут, и скрыла свое мнение о них.

Господь узнал об этому, разгневался и заставил пчелу собрать пыльцу с трех медоносов. Так что она с тех пор облетает медуницу стороной, чтобы избежать наказания.

Медуница , растение , природа. СС0

Отметим, что на Руси за медуницей ходила самая опытная хозяйка. При этом, чтобы отпугнуть медведей, она надевала тулуп наизнанку.

А еще 26 апреля можно рвать щавель и варить из него щи. Это блюдо считается полезным и придает сил.