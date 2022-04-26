Народные приметы на День Фомаиды: что можно и ни в коем случае нельзя делать 26 апреля

В День Фомаиды люди собирали медуницу в лесу. Позже люди использовали ее, чтобы заваривать чай и готовить салаты.
Кстати, есть легенда: однажды бог поручил пчеле узнать, какие цветы дают больше меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха, а также красный клевер. Но она испугалась, что цветы у нее отберут, и скрыла свое мнение о них.
Господь узнал об этому, разгневался и заставил пчелу собрать пыльцу с трех медоносов. Так что она с тех пор облетает медуницу стороной, чтобы избежать наказания.
Отметим, что на Руси за медуницей ходила самая опытная хозяйка. При этом, чтобы отпугнуть медведей, она надевала тулуп наизнанку.
А еще 26 апреля можно рвать щавель и варить из него щи. Это блюдо считается полезным и придает сил.
В День Фомаиды категорически запрещено:
- Ссориться с близкими. Якобы так конфликт может затянуться надолго;
- Отправляться в путешествие. Это может принести горе и разочарование;
- Отлучать малыша от груди (это относится к кормящим мамам). В противном случае ребенок может стать капризным или заболеть.
- Ива зацвела 26 апреля — значит, холодов больше не жди.
- Вороны сидят на верхушках деревьев 26 апреля — к теплу, а на земле — к похолоданию.
- Кукушка громко и протяжно кричит в День Фомаиды — к оттепели.
- Дуб распустился 26 апреля — к теплому лету.
- На дубе много желудей — к хорошему урожаю.
Именины 26 апреля празднуют Георгий, Дмитрий, Егор, Марта и Марфа.