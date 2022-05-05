Народные приметы на День Луки. Что обязательно нужно сделать 5 мая

День Луки, или Луку, празднуют в народе 5 мая. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Традиции и запреты в День Луки

На Руси считали, что к Дню Луки нечистая сила беременеет.

Если женщина хотела ребенка, то 5 мая ей рекомендовали пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Правда, многие боялись, что так ведьма подкинет в утробу свое дитя.

На Луку прародители сажали лук на грядки и приговаривали: «Лук — как татарин: как снег сошел, так он и тут».

Об этом овоще люди заявляли: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят»; «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть».

Кстати, его было принято добавлять к мясу, рыбе и овощам.

Лук репчатый СС0

Беременным 5 мая категорически запрещено наносить макияж. Так есть риск, что ребенок родится с пятнами. А еще не следует стричься, дабы не вызвать преждевременные роды.

Также нельзя на Луку рассказывать о своем положении и ходить на УЗИ.

Народные приметы на День Луки