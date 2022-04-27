Народные приметы на День Мартына: что обязательно нужно сделать 27 апреля

Люди верили, что в День Мартына лисицы покидают старые норы и роют новые. По поверью, в первые дни после переселения зверьки бывают слепы и глухи, поэтому их можно поймать голыми руками (хотя предки этим ни в коем случае не злоупотребляли).
Кроме того, 27 апреля прародители вспоминали ворона. На Руси говорили: в праздник птица купает деток в луже и отпускает их в «отдел» (на особое семейное житье).
Только вот воронов крестьяне называли зловещими и приписывали им магическую силу. Они шептали: «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью».
Считалось, что воронов надо задобрить кашей. Желательно отварить ее, а дальше переложить в сковороду и перевернуть вверх дном. Так, птица может прилететь на блеск.
В День Мартына следовало работать «от зари до зари», чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.
Также рекомендуется выкинуть ненужные и старые вещи: дабы «выгнать» из жилья несчастья и беды.
В День Мартына категорически запрещено:
- Обманывать и льстить;
- Давать обещания, которые сложно исполнить;
- Скандалить и устраивать разбирательства.
- Лягушки занудно квакают в День Мартына — значит, скоро пойдет дождь.
- Кукушка начала куковать 27 апреля — жди хорошего урожая грибов.
- Тепло 27 апреля — к похолоданию.
- Грязно и мокро в День Мартына — к хорошей пашне.