27 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Мартына: что обязательно нужно сделать 27 апреля

День Мартына (или «Вороний праздник», «Птичьи обереги») отмечают 27 апреля. С какими традициями, запретами и приметами связан этот праздник — в нашем материале.

Ворон, птица.
Ворон, птица.
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Традиции: что принято делать в День Мартына

Люди верили, что в День Мартына лисицы покидают старые норы и роют новые. По поверью, в первые дни после переселения зверьки бывают слепы и глухи, поэтому их можно поймать голыми руками (хотя предки этим ни в коем случае не злоупотребляли).

Кроме того, 27 апреля прародители вспоминали ворона. На Руси говорили: в праздник птица купает деток в луже и отпускает их в «отдел» (на особое семейное житье).

Ворон, птица.
Ворон, птица.
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Только вот воронов крестьяне называли зловещими и приписывали им магическую силу. Они шептали: «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью».

Считалось, что воронов надо задобрить кашей. Желательно отварить ее, а дальше переложить в сковороду и перевернуть вверх дном. Так, птица может прилететь на блеск.

Сковорода, посуда, готовка.
Сковорода, посуда, готовка.
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В День Мартына следовало работать «от зари до зари», чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Также рекомендуется выкинуть ненужные и старые вещи: дабы «выгнать» из жилья несчастья и беды.

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Запреты: что ни в коем случае нельзя делать в День Мартына

В День Мартына категорически запрещено:

  • Обманывать и льстить;
  • Давать обещания, которые сложно исполнить;
  • Скандалить и устраивать разбирательства.
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Народные приметы на День Мартына
  • Лягушки занудно квакают в День Мартына — значит, скоро пойдет дождь.
Лягушка.
Лягушка.
СС0
  • Кукушка начала куковать 27 апреля — жди хорошего урожая грибов.
  • Тепло 27 апреля — к похолоданию.
  • Грязно и мокро в День Мартына — к хорошей пашне.
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