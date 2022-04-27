Народные приметы на День Мартына: что обязательно нужно сделать 27 апреля

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Традиции: что принято делать в День Мартына

Люди верили, что в День Мартына лисицы покидают старые норы и роют новые. По поверью, в первые дни после переселения зверьки бывают слепы и глухи, поэтому их можно поймать голыми руками (хотя предки этим ни в коем случае не злоупотребляли).

Кроме того, 27 апреля прародители вспоминали ворона. На Руси говорили: в праздник птица купает деток в луже и отпускает их в «отдел» (на особое семейное житье).

Ворон , птица. СС0

Только вот воронов крестьяне называли зловещими и приписывали им магическую силу. Они шептали: «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью».

Считалось, что воронов надо задобрить кашей. Желательно отварить ее, а дальше переложить в сковороду и перевернуть вверх дном. Так, птица может прилететь на блеск.

Сковорода , посуда , готовка. СС0

В День Мартына следовало работать «от зари до зари», чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Также рекомендуется выкинуть ненужные и старые вещи: дабы «выгнать» из жилья несчастья и беды.