Народные приметы на Феодосию Колосяницу. Что категорически запрещено делать 11 июня

Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу
Предки 11 июня чтили память мученицы Феодосии Константинопольской. А прозвище Колосяница ей дали, потому что в это время обычно начинает колоситься рожь.
По преданию, на Феодосию Колосяницу категорически запрещено белить холсты. Это якобы может привести к несчастью и навредить здоровью.
Детям 11 июня не рекомендуют играть на качелях-«весах». Издавна считается, что это портит почву. Поэтому, чтобы развлечься, ребятишки на «Рыскунью» пели: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба рос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».
Кроме того, на Феодосию Колосяницу не следует надевать красные вещи. В противном случае можно навлечь на себя агрессию от незнакомцев. Лучше 11 мая нарядиться в зеленое.
Народные приметы на Феодосию Колосяницу
- На Феодосию Колосяницу жарко — значит, будет богатый урожай грибов.
- Дождь 11 июня — рожь уродится.
- На «Рыскунью» заколосился хлеб — значит, скоро появятся белые грибы.