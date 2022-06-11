Народные приметы на Феодосию Колосяницу. Что категорически запрещено делать 11 июня

Феодосию Колосяницу, или «Рыскунью», отмечают 11 июня. С какими запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу

Предки 11 июня чтили память мученицы Феодосии Константинопольской. А прозвище Колосяница ей дали, потому что в это время обычно начинает колоситься рожь.

По преданию, на Феодосию Колосяницу категорически запрещено белить холсты. Это якобы может привести к несчастью и навредить здоровью.

Детям 11 июня не рекомендуют играть на качелях-«весах». Издавна считается, что это портит почву. Поэтому, чтобы развлечься, ребятишки на «Рыскунью» пели: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба рос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

Кроме того, на Феодосию Колосяницу не следует надевать красные вещи. В противном случае можно навлечь на себя агрессию от незнакомцев. Лучше 11 мая нарядиться в зеленое.

Народные приметы на Феодосию Колосяницу