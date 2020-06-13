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Жизнь

Народные приметы на 13 июня. Что можно и нельзя на Еремея Распрягальника

13 июня на Руси издревле отмечали праздник Еремея Распрягальника. Посевные работы, продолжавшиеся целый месяц, наконец-то завершались. Рассказываем, что можно и нежелательно делать в этот день.

Лошади
Лошади
СС0

В православном календаре 13 июня отмечают праздник апостола Ерма и мученика Ермия Команского. Но в простонародье церковные традиции соприкасались с трудовыми буднями. Отсюда и названия — Еремей Распрягальник или Еремей Бобовый.

Сев шел с 14 мая по 13 июня. А когда заканчивался, лошадей освобождали от тяжелой работы и переключались на посев бобовых.

Коням в этот день оказывали особое внимание. Крестьяне благодарили их за выполненную работу, баловали всякими вкусностями, купали, давали отдохнуть. Запрягать коней в этот день не разрешалось.

Народные приметы на Еремея Распрягальника связаны в большей степени с росой.

Если роса сильная, то день будет солнечный. Если росы вечером нет, то завтра будет дождь. И наоборот, чем больше вечром росы, тем жарче будет день.

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