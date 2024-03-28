Народные приметы на Лесное ухоженье. Что запрещено делать 28 марта

28 марта — народный праздник Александров день или Лесное ухоженье и церковный день памяти священномученика Александра Сидского.

Традиции на Александров день

Лесным ухоженьем данный праздник называют потому, что нужно максимально уважительно говорить о лесе, который дает человеку древесину, грибы, ягоды, травы, охотнику — дичь. Лес благодарили за его дары, кланялись ему, проводили различные обряды и ритуалы.

Опасным 28 марта считают сглаз, который может сделать злой человек, ведьма или колдун. Чтобы не стать жертвой темной магии, нужно весь день носить заколотую на одежде булавку.

Стоит порадоваться, если дорогу вам перешла черная кошка. Сегодня она приносит удачу, особенно в денежном плане. Обижать черных кошек ни в коем случае нельзя, чтобы не отпугнуть денежное благополучие.

Кошка. unsplash.com

Что нельзя делать в день Сидского

Нельзя ходить в лес, отправляться на охоту, посещать места, где можно повстречать диких зверей. Раньше считали, что в это время проходят «волчьи свадьбы», во время которых хищники особенно агрессивны и могут напасть.

На стороне зверей в это время и Леший. Ослушавшегося запрета не ходить в лес, чтобы не тревожить природу, лесной дух может закружить, человек заблудится, выйдет прямо к зверям, получит травму, сильный испуг или же вовсе не вернется домой.

Лучше перенести шопинг, поход по магазинам. Можно делать запланированные и необходимые приобретения, а вот спонтанные покупки привлекут проблемы.

Нельзя выбрасывать свои волосы (остриженные или собранные с расчески, из ванной) в мусор — к проблемам с волосяным покровом. Нужно их смыть водой.

Нельзя обижать собак, ругать их, отчитывать, наказывать — навсегда потерять одного из своих друзей.

Детям нельзя утираться полотенцем матери — можно забрать на себя ее болезни.

Нельзя говорить плохие слова, желать бед, проклинать.

Розовый скворец, заповедник «Тигирекский». vk.com/tigirekreserve

Народные приметы 28 марта

Чайки прилетели — скоро начнется ледоход.

Чайки после прилета с юга сразу приступили к купанию — наступит ненастье.

Перелетные птицы текут стаями — весна будет скорая и дружная.

Воробьи расчирикались — к ясному и солнечному дню.

Скворцы прилетели — весну не придется ждать долго.

Вернулись журавли или жаворонки — к теплой погоде.

Яркий закат — к дождливым дням.

Голова чешется — к мелким неприятностям.

Грачи после прилета сразу садятся на гнезда — весна будет теплой.

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