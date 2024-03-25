Что можно и нельзя делать в Феофанов день. Приметы 25 марта

Традиции Феофанова дня
В старину с самого утра выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считается, что в этот день она окончательно прогоняет зиму, сходит снежный покров, почва начинает оттаивать.
Не лишним будет угостить птиц зернами — благодарность за то, что они привели весну, в мир вновь пришло тепло. С этим связана одна примета — какими семенами покормить в этот праздник птиц, на ту культуру и будет самый большой урожай.
Сон, который приснился в ночь на 25 марта, может сбыться через девять дней.
Что запрещено делать 25 марта
- Нельзя питаться непостной едой.
- Нельзя ссориться, спорить, держать дурные мысли.
- Нельзя веселиться, развлекаться, устраивать шумные посиделки.
- Нельзя залеживаться в постели.
Приметы на Феофанов день
- Лошадь заболела — будет болеть все лето.
- Лошадь трясет головой, закидывает ее кверху — приближающееся ненастье чувствует.
- Лошадь в дороге фыркает — к приятной встрече.
- Туман — к урожаю льна и овса.
- Дождь — к урожаю ржи.
- Вороны сидят на земле — будет потепление.
- Много мышей — урожай окажется скудный.
- Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.
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