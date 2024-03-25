25 марта
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Жизнь

Что можно и нельзя делать в Феофанов день. Приметы 25 марта

Православные христиане 25 марта вспоминают преподобного Феофана Исповедника – известного византийского монаха и летописца, который жил в VIII веке.

Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Традиции Феофанова дня

В старину с самого утра выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считается, что в этот день она окончательно прогоняет зиму, сходит снежный покров, почва начинает оттаивать.

Не лишним будет угостить птиц зернами — благодарность за то, что они привели весну, в мир вновь пришло тепло. С этим связана одна примета — какими семенами покормить в этот праздник птиц, на ту культуру и будет самый большой урожай.

Сон, который приснился в ночь на 25 марта, может сбыться через девять дней.

Весна, листья распускаются.
Весна, листья распускаются.
Анна Зайкова

Что запрещено делать 25 марта

  • Нельзя питаться непостной едой.
  • Нельзя ссориться, спорить, держать дурные мысли.
  • Нельзя веселиться, развлекаться, устраивать шумные посиделки.
  • Нельзя залеживаться в постели.
Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Приметы на Феофанов день

  • Лошадь заболела — будет болеть все лето.
  • Лошадь трясет головой, закидывает ее кверху — приближающееся ненастье чувствует.
  • Лошадь в дороге фыркает — к приятной встрече.
  • Туман — к урожаю льна и овса.
  • Дождь — к урожаю ржи.
  • Вороны сидят на земле — будет потепление.
  • Много мышей — урожай окажется скудный.
  • Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.

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