Что можно и нельзя делать в Феофанов день. Приметы 25 марта

Традиции Феофанова дня

В старину с самого утра выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считается, что в этот день она окончательно прогоняет зиму, сходит снежный покров, почва начинает оттаивать.

Не лишним будет угостить птиц зернами — благодарность за то, что они привели весну, в мир вновь пришло тепло. С этим связана одна примета — какими семенами покормить в этот праздник птиц, на ту культуру и будет самый большой урожай.

Сон, который приснился в ночь на 25 марта, может сбыться через девять дней.

Весна, листья распускаются. Анна Зайкова

Что запрещено делать 25 марта

Нельзя питаться непостной едой.

Нельзя ссориться, спорить, держать дурные мысли.

Нельзя веселиться, развлекаться, устраивать шумные посиделки.

Нельзя залеживаться в постели.

Весна. Цветение. Михаил Хаустов

Приметы на Феофанов день

Лошадь заболела — будет болеть все лето.

Лошадь трясет головой, закидывает ее кверху — приближающееся ненастье чувствует.

Лошадь в дороге фыркает — к приятной встрече.

Туман — к урожаю льна и овса.

Дождь — к урожаю ржи.

Вороны сидят на земле — будет потепление.

Много мышей — урожай окажется скудный.

Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.

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