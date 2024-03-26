Не ходите в лес в Никифоров день. Приметы и традиции 26 марта

26 марта проходит народный праздник Никифоров день и церковный день памяти святителя Никифора патриарха Константинопольского.

Традиции Никифорова дня

В этот день ждали прилета с юга гусей. Считается, что если они прилетят именно сегодня, то год будет урожайным.

Рыбаки выходили на рыбный лов. Когда солнце начинает топить снега и лед, когда ручьи начинают течь прямиком в реки, озера и пруды, рыба становится активной и прожорливой. Хорошо начинает клевать окунь, язь, плотва, судак, щука. Единственное правило — нельзя ходить на водоемы, которые находятся в глухом лесу, потому что просыпаются медведи, рыскают в поисках пропитания другие дикие звери. Кроме того, в это время не стоит выходить на лед, даже если он кажется крепким.

Сны в ночь на 26 марта — указывающие и предупреждающие. В частности, они показывают, правильно ли вы распределяете свои силы, энергию, способности и таланты.

Алтайские леса. altaipriroda.ru

Что нельзя делать 26 марта

Ходить в лес (особенно в одиночку), в незнакомые места, гулять или проводить время на дикой природе — в этот день просыпаются медведи.

Рубить деревья — к несчастью. Это касается также обрезки садовых растений. Нельзя ломать ветки, выдирать и топтать траву.

Печь пирожки с картошкой. По народным поверьям, кто-то из родни покинет этот мир.

Брать в руки острые и режущие предметы. Сильно порезаться — к серьезным испытаниям в ближайшее время.

Носить черные вещи — к трауру.

Девочкам, не достигшим 14 лет, нельзя стричь волосы — можно испортить судьбу.

Просить взаймы — к проблемам в семье.

Лес. Ель СС0

Приметы Никифорова дня

Гуси прилетели — к урожайному году.

Гуси в воде полоскаются — к потеплению.

Гуси ныряют под воду — к дождю.

Жаворонки прилетели — скоро настанут теплые деньки.

Зяблики прилетели раньше жаворонков и гусей — ближайшие дни будут холодными.

Туман — лето предстоит дождливое.

Галки вечером собираются стаями и громко кричат — погода будет теплой и солнечной.

Береза дает очень много сока — к ненастному лету.

Гроза при северном ветре — весна окажется холодной.

Гроза и южный ветер — весна и лето будут теплыми.

Мыши в полях и на огородах неожиданно пропали — к сильному половодью.

Половодье предвещает неожиданную миграцию животных в другие районы леса.

Солнечный день — к урожаю зерновых культур.

Домашние гуси поджимают лапки — приближение мороза чувствуют.

Прилетели с юга лебеди — к снегу.

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